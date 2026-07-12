Antiga vila militar é demolida para construção de praça em homenagem a criador do ITA; veja projeto

Espaço de lazer substituirá moradias de funcionários da Aeronáutica em Fortaleza, datadas dos anos 1940.

Escrito por Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Após a retirada das estruturas, apenas as árvores, plantadas originalmente no terreno, foram preservadas.
Foto: Kid Júnior.

Oito casas da antiga vila militar da Força Aérea Brasileira (FAB) foram demolidas, em Fortaleza, para dar lugar a uma nova praça no bairro Aeroporto. As edificações históricas da década de 1940 eram originalmente usadas como residências de militares da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), mas estavam abandonadas há anos. 

As estruturas começaram a ser retiradas do local no fim de junho, dois anos e cinco meses após o anúncio da construção do espaço de lazer, que integra o projeto de implantação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará.

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Previsto para ser entregue no início de 2027, o equipamento homenageará o fundador da instituição, o marechal do ar cearense Casimiro Montenegro Filho, e será batizado com o nome dele.

Baseado no modelo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o militar idealizou a primeira unidade do ITA, inaugurada em 1950, em São José dos Campos, em São Paulo. 

No total, a construção representará um investimento de R$ 3,25 milhões do Governo do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Originalmente pertencente ao Comando da Aeronáutica (Comaer), o trecho do terreno da antiga vila, de cerca de 80 anos, foi cedido pela Força Militar ao Executivo cearense, ainda em 2024.

Construção do equipamento custará cerca de R$ 3,25 milhões aos cofres do Governo do Estado.
Legenda: Construção do equipamento custará cerca de R$ 3,25 milhões aos cofres do Governo do Estado.
Foto: Kid Jr.

Como será a praça em homenagem ao criador do ITA

Instalada entre as avenidas Borges de Melo e Aguanambi, a praça terá uma área em torno de 4.500 m², segundo informou a SOP ao Diário do Nordeste. No local, a população contará com playground, área para prática de atividade física e espaço para food trucks, além de parada de ônibus. 

Apesar da demolição dos imóveis de cerca de oito décadas, parte das árvores de grande porte plantadas no terreno será preservada e integrada ao paisagismo do equipamento de lazer. 
 

Ainda conforme a Pasta, nas próximas fases da obra, o espaço ainda passará por serviços de pavimentação e urbanização, com revitalização da área verde, além da construção de um busto em homenagem ao marechal, que é patrono do ITA.

Veja imagens do projeto:

Equipamento terá cerca de 4.500 m² de área e será localizado entre as avenidas Borges de Melo e Aguanambi.
Legenda: Equipamento terá cerca de 4.500 m² de área e será localizado entre as avenidas Borges de Melo e Aguanambi.
Foto: Reprodução/SOP.

Local contará com área destinada a crianças e a prática de atividades físicas.
Legenda: Local contará com área destinada a crianças e a prática de atividades físicas.
Foto: Reprodução/SOP.

Busto do cearense fundador do ITA será instalado em um dos corredores da praça.
Legenda: Busto do cearense fundador do ITA será instalado em um dos corredores da praça.
Foto: Reprodução/SOP.

Equipamento terá playground para crianças, entre outros elementos de lazer.
Legenda: Equipamento terá playground para crianças, entre outros elementos de lazer.
Foto: Reprodução/SOP.

Residências estavam vazias há mais de 10 anos

O esvaziamento das casas da antiga vila militar da BAFZ começou em 2013, quando o 1º Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação (1º/5º GAV), apelidado de "Rumba", foi transferido para a Base Aérea de Natal (BANT), no Rio Grande do Norte. O processo foi concluído em 2014.

Anos depois, as residências com característicos muros brancos e portões azuis, que se estendiam por seis quarteirões da Av. Borges de Melo, permaneciam sem uso, conforme mostrou o Diário do Nordeste, em outubro de 2019.

No período, devido à inabitabilidade, os endereços tiveram instalações elétricas, hidráulicas, portas, janelas e grades saqueadas.

À época, a FAB afirmou que o processo relativo aos imóveis encontrava-se em andamento. Além disso, garantia que realizava rondas no local para “mitigar eventuais problemas de invasões e depredações”.

Apesar da demolição, alguns imóveis da vila ainda seguem nas proximidades do ITA Ceará.
Legenda: Apesar da demolição, alguns imóveis da vila ainda seguem nas proximidades do ITA Ceará.
Foto: Kid Jr.

Então, no ano seguinte, 2020, as casas começaram a ser demolidas pelo Governo do Estado para construção de parte do projeto do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), após cessão do terreno pela União.

No entanto, em setembro de 2023, o Diário do Nordeste voltou à vila e constatou que as construções continuavam desocupadas, com algumas entradas inclusive obstruídas por muros de tijolos.

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