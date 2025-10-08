Morre David José, o primeiro Pedrinho do 'Sítio do Picapau Amarelo'

O ator David José Lessa Mattos, o primeiro Pedrinho da versão original de "Sítio do Picapau Amarelo" na TV Tupi, morreu aos 86 anos na última segunda-feira (6). Ele lutava contra uma doença pulmonar progressiva, diagnosticada em 2017.

Segundo a família informou ao portal g1, o velório ocorreu nesta terça-feira (7), no bairro Bela Vista, em São Paulo.

Lima Duarte, ator e amigo de Davi, lamentou o falecimento por meio das redes sociais: "Um artista, pesquisador e amigo que deixou um legdo imenso para a nossa cultura".

Além da carreira na atuação, David era escritor e historiador.

Veja também Verso Odete odeia o Brasil e Celina usa bordado do Cariri, analisa antropólogo que estuda super-ricos Verso Cearenses são finalistas no Prêmio Jabuti 2025

Carreira

A carreira artística de David José começou aos 12 anos, quando ele entrou no Teatro Escola de São Paulo (TESP), e, pouco depois, já estreou na televisão.

Foi em 1952 que ele conseguiu o papel de Pedrinho em Sítio do Picapau Amarelo, adaptação da obra de Monteiro Lobato, e um dos primeiros programas infantis do Brasi.

No teatro, participava do Teatro Arena de SP, um dos mais prestigiados. David é formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), e doutor em História Social também pela instituição.