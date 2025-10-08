Diário do Nordeste
Morre David José, o primeiro Pedrinho do 'Sítio do Picapau Amarelo'

Além da carreira na atuação, David era escritor e historiador.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Montagem de fotos que mostra o Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo original e o ator que interpretou o personagem, David José, que morreu aos 83 anos.
Legenda: David foi o Pedrinho em Sítio do Picapau Amarelo na TV Tupi.
Foto: Arquivo TV Tupi/Reprodução.

O ator David José Lessa Mattos, o primeiro Pedrinho da versão original de "Sítio do Picapau Amarelo" na TV Tupi, morreu aos 86 anos na última segunda-feira (6). Ele lutava contra uma doença pulmonar progressiva, diagnosticada em 2017. 

Segundo a família informou ao portal g1, o velório ocorreu nesta terça-feira (7), no bairro Bela Vista, em São Paulo. 

Lima Duarte, ator e amigo de Davi, lamentou o falecimento por meio das redes sociais: "Um artista, pesquisador e amigo que deixou um legdo imenso para a nossa cultura". 

Além da carreira na atuação, David era escritor e historiador

Montagem de fotos que mostra o Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo original e o ator que interpretou o personagem, David José, que morreu aos 83 anos.
