Jardim América tem festival de quadrilhas até domingo (19) em Fortaleza; veja programação

O clima de São João continua no bairro Jardim América, em Fortaleza. Iniciado no dia 7 de julho, o XVII Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim América segue com a programação até este domingo (19).
Ao todo, serão mais de 70 apresentações de quadrilhas juninas e 20 atrações musicais.
A expectativa é receber mais de 15 mil pessoas ao longo dos 12 dias de evento.
Segundo a organização, o festival também tem movimentado a economia da região, com a participação de aproximadamente 200 comerciantes credenciados.
Festival também reúne gastronomia e artesanato
O bairro recebe a final do Campeonato Cearense de Quadrilhas Juninas, promovido pela Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Ceará (Fequajuce).
Além da estrutura para as apresentações, o espaço ainda conta com praça de alimentação e feira de artesanato.
Shows e quadrilhas no evento
Dentre algumas das quadrilhas que vão dançar no Jardim América, estão:
- Zé Moringa (Infantil)
- Flor Junina (Infantil)
- Folia no Sertão
- Aconchego da Serra
- Trem Maluco
- Estrela do Luar
- Rei do Cangaço.
Serviço
- Quando: até 19 de julho de 2026;
- Horário: programação diária a partir das 19h;
- Onde: Praça do Jardim América – Fortaleza (CE);
- Entrada: gratuita.