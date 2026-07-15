Jardim América tem festival de quadrilhas até domingo (19) em Fortaleza; veja programação

O clima de São João continua no bairro Jardim América, em Fortaleza. Iniciado no dia 7 de julho, o XVII Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim América segue com a programação até este domingo (19).

Ao todo, serão mais de 70 apresentações de quadrilhas juninas e 20 atrações musicais.

A expectativa é receber mais de 15 mil pessoas ao longo dos 12 dias de evento.

Segundo a organização, o festival também tem movimentado a economia da região, com a participação de aproximadamente 200 comerciantes credenciados.

Festival também reúne gastronomia e artesanato

O bairro recebe a final do Campeonato Cearense de Quadrilhas Juninas, promovido pela Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Ceará (Fequajuce).

Além da estrutura para as apresentações, o espaço ainda conta com praça de alimentação e feira de artesanato.

Legenda: Evento ainda conta com quadrilhas infantis. Foto: Divulgação/Tron produções/@thualbuquerque_

Shows e quadrilhas no evento

Dentre algumas das quadrilhas que vão dançar no Jardim América, estão:

Zé Moringa (Infantil)

Flor Junina (Infantil)

Folia no Sertão

Aconchego da Serra

Trem Maluco

Estrela do Luar

Rei do Cangaço.

Serviço