Jardim América tem festival de quadrilhas até domingo (19) em Fortaleza; veja programação

Serão mais de 70 apresentações de quadrilhas juninas e 20 atrações musicais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 18:57 (Atualizado às 18:58)
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Legenda: Apresentação da quadrilha "Fogo de Paixão" na temporada junina deste ano.
Foto: Divulgação/Tron produções/@thualbuquerque.

O clima de São João continua no bairro Jardim América, em Fortaleza. Iniciado no dia 7 de julho, o XVII Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim América segue com a programação até este domingo (19).

Ao todo, serão mais de 70 apresentações de quadrilhas juninas e 20 atrações musicais. 

A expectativa é receber mais de 15 mil pessoas ao longo dos 12 dias de evento.

Segundo a organização, o festival também tem movimentado a economia da região, com a participação de aproximadamente 200 comerciantes credenciados.

Festival também reúne gastronomia e artesanato 

O bairro recebe a final do Campeonato Cearense de Quadrilhas Juninas, promovido pela Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Ceará (Fequajuce).

Além da estrutura para as apresentações, o espaço ainda conta com praça de alimentação e feira de artesanato

Evento ainda conta com quadrilhas infantis.
Legenda: Evento ainda conta com quadrilhas infantis.
Foto: Divulgação/Tron produções/@thualbuquerque_

Shows e quadrilhas no evento 

Dentre algumas das quadrilhas que vão dançar no Jardim América, estão:

  • Zé Moringa (Infantil)
  • Flor Junina (Infantil)
  • Folia no Sertão
  • Aconchego da Serra
  • Trem Maluco
  • Estrela do Luar
  • Rei do Cangaço. 

Serviço

  • Quando: até 19 de julho de 2026;
  • Horário: programação diária a partir das 19h;
  • Onde: Praça do Jardim América – Fortaleza (CE);
  • Entrada: gratuita.

 

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