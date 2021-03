Idosos casados há 63 anos morrem de Covid-19 no mesmo dia no interior do Rio Grande do Norte

Um casal de idosos morreu de Covid-19 no mesmo dia no interior do Rio Grande do Norte. Casados há 63 anos, João Cipriano de Araújo, de 95 anos, e Joana Elisia de Araújo, 86 anos, permaneceram juntos até que a morte os separasse — o que ocorreu neste domingo (28) em um intervalo de sete horas. As informações são do portal G1.

De acordo com Jorgânia Medeiros, 27 anos, neta do casal, os idosos tinham recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 11 de fevereiro. No entanto, ambos começaram a sentir sintomas da doença oito dias depois. Após fazerem exames no último dia 24, veio o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

O casal não chegou a ser internado, tendo morrido em casa, em São João do Sabugi, na região Seridó do estado. Conforme a neta, Joana faleceu às 4h; João, às 11h30. "A família está muito abalada, mas sabendo que eles foram para o repouso eterno. Só nos resta saudades", relatou. Sem velório, os corpos foram enterrados ainda no domingo.

Legenda: Ambos foram enterrados sem passar por velório. Foto: arquivo

Até o domingo, o estado potiguar registrou 166.895 casos confirmados de Covid-19, dos quais 3.585 foram a óbito, segundo a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap).