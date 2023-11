Idoso que retirou tumor gigante do rosto morre aos 65 anos em Natal

Conhecido por retirar um tumor gigante do rosto em agosto, o idoso José Nilton Cardozo, 65 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (1º). Após três meses da cirurgia, o tumor voltou a crescer e causar fortes dores em Nilton. Conforme o g1, ele foi internado no Hospital Santa Catarina, em Natal, no Rio Grande do Norte.

A filha dele, Minarí Cardozo, detalhou que a família descobriu que o tumor era um câncer há um mês. Por conta de biópsia, solicitada por médicos, descobriram que o tumor era maligno.

Inicialmente, os familiares pensavam que era benigno. O primeiro exame foi inconclusivo, e só na nova biópsia que conseguiram confirmar a neoplasia maligna. Na última terça-feira (31), Minarí descobriu que o pai já estava com metástase no cérebro.

Veja também

Cirurgia de retirada do tumor

José Nilton, que trabalhava como marceneiro, realizou a cirurgia em um hospital da rede pública do Rio Grande do Norte. O procedimento foi efetuado na Liga Contra o Câncer, em Natal, após cinco meses de batalha judicial, por conta de uma decisão da Justiça do estado.

O pré-operatório ocorreu no Hospital Universitário Onofre Lopes (HOUL), da UFRN. Por conta do tumor, Nilton perdeu a audição de um dos ouvidos.

O pós-operatório ocorreu na cada do marceneiro com o apoio e os cuidados dos familiares.