Bibi Perigosa presa por ataques no RN não é a 'verdadeira'; entenda

A chefe de facção criminosa do Rio Grande do Norte, Andreza Cristina Lima Leitão, de 31 anos, foi presa no Rio de Janeiro, no último domingo (2). Também conhecida como Bibi Perigosa ou Andreza Patroa, ela não é a verdadeira 'Bibi Perigosa da Rocinha', carioca que chegou a inspirar personagem de novela.

Andreza estava refugiada no Rio há quase três anos, utilizando o nome falso Rafaela de Freitas Carvalho. Além disso, vivia em um edifício de luxo com três filhos.

Em defesa, a suspeita negou ser chefe de quadrilha e relatou que se sustentava por meio de uma "mesada".

Prisão de Andreza

Andreza foi condenada a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa. Em 2018, foi presa no bairro Ponta Negra, em Natal, após uma denúncia anônima.

Já em 2018, conseguiu ir para um regime semiaberto. No entanto, não compareceu em juízo e ficou "desaparecida".

De acordo com reportagem do Globo, é conhecida por ser discreta e manter uma vida de luxo. Utilizava megahair, roupas de moda e tinha uma coleção de bolsas.

No último domingo, foi presa suspeita de ordenar os ataques realizados no Rio Grande do Norte, em março deste ano.

Quem é a Bibi Perigosa 'real'?

A chefe de facção do RN é uma “xará” de Bibi Perigosa da Rocinha, Fabiana Escobar.

A carioca inspirou a personagem de mesmo nome na novela “A Força do Querer”, escrita por Gloria Perez. A atriz Juliana Paes foi responsável por dar vida a Bibi.