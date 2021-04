Piauí registra primeira infecção de arbovirose causada pelo vírus Oropouche

Teresina, capital do Piauí, teve o primeiro registro de infecção pelo vírus Oropuche, segundo exames obtidos pela Fundação Municipal de Saúde da capital (FMS). Os testes, realizados no Instituto Evandro Chagas, no Pará, confirmaram a doença do paciente, internado no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) em janeiro deste ano. As informações são do portal G1.

De acordo com a investigação epidemiológica da FMS, o paciente foi infectado na capital piauiense. A doença é caracterizada como uma arbovirose e apresenta sintomas semelhantes aos da dengue, embora apresente risco menor de complicações hemorrágicas ou de morte. Os casos da enfermidade podem ser complicados por meningite de padrão viral (benigna).

O que é uma arbovirose

Arboviroses são doenças virais (viroses) transmitidas por mosquitos. No caso da febre Oropouche, o mosquito transmissor entre seres humanos é o Culicoides paraensis, conhecido como “maruim”.

De acordo com o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o arbovírus foi detectado no Brasil pela primeira vez em 1960. Ainda segundo a instituição, há mais de 500 mil casos relatados da doença no País.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indica que há centenas de arbovírus conhecidos, dos quais mais de 30 podem infectar seres humanos, conforme estudos até 2017.

A prevenção contra a doença consiste em evitar a proliferação e o contato com o mosquito — tal como deve ocorrer com o Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, da zika e da febre chikungunya.

O que é a febre Oropouche

A doença já provocou surtos e epidemias em vários estados do País, especialmente na região amazônica. A febre Oropouche pode ocorrer de forma esporádica, como casos isolados, ou em maiores quantidades, como surtos.

No Piauí, a Gerência de Zoonoses (Gezoon) da FMS realizou ações de vigilância entomológica por meio de captura vetorial de mosquitos nos arredores da casa do paciente. As amostras serão verificadas para classificação, identificação e detecção viral.

Quais os sintomas da febre Oropouche

Febre;

Dor de cabeça;

Dor no corpo e nas articulações;

Vômitos (em alguns casos).

Não há um tratamento específico contra a doença, apenas contra os sintomas. Até o momento, não há sequelas registradas.