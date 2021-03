Por engano, doméstica joga R$ 10 mil de patroa no lixo; após rastreio, dinheiro foi encontrado

Uma empregada doméstica quase deixou um prejuízo de R$ 10 mil para a patroa dela em Recife. Sem saber, a trabalhadora jogou um pacote com a quantia do dinheiro no lixo. Após três horas de busca, porém, as notas foram recuperadas em meio a resíduos e entulhos por garis e devolvidas à dona. As informações são do portal G1.

A jornada em busca pelo dinheiro perdido foi iniciada quando Luiza Martins, funcionária pública da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (Emlurb), recebeu uma ligação telefônica de uma mulher avisando que havia dinheiro no lixo. A quantia, embrulhada em um pedaço de papel, foi jogada fora pela empregada doméstica em uma lixeira.

Quando a dona da casa descobriu o ocorrido, o caminhão de lixo já tinha realizado a coleta do material. "Eu fiquei super assustada. Uma pessoa ligou e disse que botou uma importância de R$ 10 mil no lixo, numa época dessa. Eu me desesperei, disse 'vamos fazer alguma coisa para ajudar'", disse Luiza.

Busca pelo dinheiro

O genrente de Fiscalização e Limpeza da Emlurb, Avelino Pontes, afirma que foi fácil localizar a equipe de coletores responsável por retirar o lixo do local em que o valor foi descartado.

"Assim que Luiza me passou o fato, eu entrei em contato com a nossa central de controle, porque todos os nossos veículos têm GPS, são monitorados em tempo real. E aí, em cima do que a moradora passou, foi fácil localizar o caminhão, o motorista e a equipe, que é formada por três garis", pontuou.

Após localizar o caminhão, Avelino pediu que o motorista mudasse a rota em prol de encontrar o dinheiro. O pacote, porém, estava dentro do compactador de lixo, que já tinha acumulado resíduos de vários tipos equivalentes a três toneladas.

Três horas e meia depois, o dinheiro foi encontrado pelos garis. "A motivação era encontrar. A gente não ia parar até encontrar o dinheiro", destacou o coletor de lixo Josenildo Pereira.