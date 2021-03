Governo de Pernambuco anuncia compra de 4 milhões de doses da vacina Sputnik V

O Governo de Pernambuco anunciou neste sábado (20) a compra de 4 milhões de doses da vacina Sputnik V. Os primeiros lotes do imunizante chegam ao Brasil em abril.

A compra é resultado da negociação direta do Consórcio Nordeste com o Fundo Soberano da Rússia. A medida visa ampliar a quantidade de doses do Plano Nacional de Imunização.

Vacinação dos idosos

O governador Paulo Câmara também anunciou, em vídeo publicado nas redes sociais, que a vacinação de idosos com mais de 70 anos já está autorizada em todo o Estado. Na manhã deste sábado (20), Pernambuco recebeu 172 mil doses da vacina Coronavac e 35 mil doses do imunizante desenvolvido pela farmacêutica Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

As vacinas que chegaram a Pernambuco hoje se somam as 198 mil doses que já foram repassados aos municípios ao longo da semana. Os imunizantes serão aplicados como primeira dose.

Os imunizantes recebidos não serão guardados para aplicação da segunda dose. A meta é que até o fim deste sábado, todas as regionais de saúde do Estado recebam as novas vacinas a fim de repassar aos municípios.