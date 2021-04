Feriado em Recife, saiba o que abre neste 1º de maio

O feriado deste sábado (1°), Dia do Trabalhador, ocorre em meio a um dos momentos mais críticos da pandemia de Covid-19. Em todo o País, vigoram diferentes medidas de isolamento social e prevenção à doença. Com isso, o funcionamento dos setores da economia variam conforme o estado.

O Diário do Nordeste listou o que pode ou não funcionar nas capitais do Nordeste. Confira abaixo as regras da capital pernambucana:

Recife

O comércio de Recife irá funcionar no feriado, pela primeira vez. As lojas de rua têm abertura facultativa, de 9h às 17h ou 10h às 18h.

Os shoppings também devem funcionar, de 10h às 18h. Os mercados e feiras públicas devem funcionar de 6h às 13h.

Museus e teatros do Recife continuam fechados, conforme decreto do governo de Pernambuco.

O Jardim Botânico do Recife (JBR) estará aberto no sábado (1), de 9h às 15h. Os parques recebem público de 5h às 18h. A Ciclofaixa de Turismo e Lazer também funciona no feriado, de 7h às 16h.

As unidades de saúde funcionam em regime de plantão e a vacinação contra Covid-19 ocorre em 17 locais - drive-thrus e centros. O Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Melo (HVR) não funcionará.