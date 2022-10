Feriado do comerciário em Recife: veja o que abre e o que fecha

O Dia do Comerciário é comemorado nesta segunda-feira (17) no Grande Recife. A data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos na capital de Pernambuco.

Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), os horários de operação foram definidos após negociação com o sindicato da categoria, em convenção coletiva. Somente as praças de alimentação e os serviços de lazer vão funcionar na maioria dos shoppings, mas nem todos os centros de compra vão seguir a orientação. As informações são do portal g1.

Serviços não relacionados com a categoria não são afetados pela celebração e abrem normalmente.

Feriado do comerciário em Recife

Comércio

Segundo o Jornal do Commercio, as lojas de rua fecham nesta data.

Shoppings

Shopping Recife: apenas funcionam atividades de alimentação e lazer, das 12h às 21h;

Shopping RioMar: funcionam apenas alimentação e lazer, das 12h às 21h;

Shopping Boa Vista: apenas funcionam a praça da alimentação e lazer, das 11h às 19h;

Shopping Tacaruna: funcionam operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h;

Plaza Shopping: funcionam apenas alimentação e lazer, das 12h às 21h;

Shopping ETC: funcionam apenas a praça de alimentação, setor de serviços e o cinema, das 12h às 18h;

Shopping Patteo Olinda: operações de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h;

Paulista North Way: lojas funcionarão normalmente das 12h às 21h;

Camará Shopping: lojas, praça da alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h;

Shopping Guararapes: lojas funcionam normalmente, das 12h às 21h;

Shopping Costa Dourada: apenas funcionam operações de alimentação e lazer, das 12h às 20h;

Shopping Igarassu: aberto apenas o cinema e o Detran, das 9h às 15h;

Outlet Recife: fechado.

