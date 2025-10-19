Diário do Nordeste
Explosão em Olinda (PE) atinge 8 casas e deixa dois mortos, nove feridos e uma idosa desaparecida

As causas da explosão ainda não foram esclarecidas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Pernambuco
Foto: CBM/PE

Uma explosão destruiu oito casas e deixou dois mortos, nove feridos e uma idosa desaparecida sob os escombros neste domingo (19), em Olinda (PE). O acidente ocorreu por volta das 7h30 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil e Polícia Militar.

Ao todo, 12 pessoas estavam nas residências no momento da explosão. As vítimas fatais foram identificadas como Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos, e José de Lima, de 67 anos. 

Uma mulher, identificada como Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, esposa de José e cadeirante, segue desaparecida. As buscas continuam com o auxílio de cães farejadores.

Cláudio dos Anjos morreu no local, enquanto José de Lima chegou a ser socorrido com queimaduras em 90% do corpo. Ele foi levado de helicóptero para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu poucas horas depois.

As causas da explosão ainda não foram esclarecidas. O Instituto de Criminalística realiza perícia no local e nas vítimas, enquanto a Delegacia do Varadouro ficará responsável pela investigação.

O Samu Metropolitano informou que foi acionado às 7h32 e enviou 14 viaturas para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações completas sobre o estado de saúde dos nove feridos. No local, a TV Globo apurou que duas crianças e uma mulher foram encaminhadas à UPA de Olinda.

Segundo o secretário-executivo da Defesa Civil de Olinda, coronel Carlos D’Albuquerque, uma das casas vizinhas ao conjunto atingido precisará ser desocupada, pois uma parede desabou sobre o telhado. Outras residências próximas também sofreram danos, mas não há necessidade de interdição.

Ao todo, nove viaturas e 33 agentes do Corpo de Bombeiros atuam na operação, com apoio de equipes da Defesa Civil municipal e estadual. A área foi completamente isolada para garantir a segurança dos moradores e das equipes de resgate.

As equipes de engenharia da Defesa Civil farão, após o término das buscas, uma avaliação detalhada da estrutura dos imóveis atingidos para determinar as condições de habitabilidade e os riscos de novos desabamentos.

