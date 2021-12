Pitbull fica com ciúmes de nova cachorra em casa e viraliza nas redes sociais

O pitbull Zeus, de Timor, no leste do Maranhão, viralizou nas redes sociais após os seus tutores postarem um vídeo em que ele aparece com ciúmes da nova cachorra da casa, Safira. Nas imagens, o cão tenta se esconder dos donos, vira a cara evita olhar para a recém-chegada irmã.

VEJA VÍDEO:

O tutor Antônio João tentou "acalmar" Zeus, afirmando que o amava e que ele não precisava ficar assim: "Papai te ama! Olha aqui para a sua irmã. É só uma irmã".

No momento em que a cena de ciúmes foi registrada, Safira havia acabado de retornar para casa, após passar um período no hospital. O vídeo foi gravado no dia 30 de novembro, mas só foi compartilhado no TikTok nessa terça-feira (7) e já chegou a mais de 10 milhões de visualizações.

"A Safira estava muito doente, com uma ferida na pata, anemia e carrapatos. Tem erliquiose e ainda está em tratamento. Ficou internada por mais de uma semana e tinha acabado de retornar do hospital. Então a gente precisou dar essa atenção a mais a ela", explicou a tutora Kelma Alcântara ao g1.

Segundo Kelma, Zeus "estava nos 'ignorando', como se estivesse com medo de nos perder. A gente ama ele".