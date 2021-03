Mulher fica no meio de troca de tiros e escapa sem ser atingida, em São Luís; veja vídeo

Uma mulher ficou no meio de uma troca de tiros durante tentativa de assalto em uma loja de São Luís, no Maranhão, e conseguiu escapar sem ser atingida, nesta segunda-feira (22). As informações são do portal G1.

As câmeras de segurança da loja registraram a ação. A mulher estava sentada na recepção, enquanto dois homens trocavam tiros.

O vidro da porta atrás de onde ela estava sentada e outros objetos próximos foram atingidos. Após alguns segundos, ela se abaixou e fugiu da mira dos tiros.

O assalto ocorreu na manhã desta segunda. Um homem entrou na loja, exibiu um revólver e anunciou o assalto. Um cliente que estava sentado na recepção, próximo à mulher, sacou um revólver e apontou para o suspeito.

O cliente e o suspeito começaram a realizar disparos, um contra o outro, separados por uma pequena divisória com vidros, próximo onde a mulher estava.

Após alguns tiros, o suspeito fugiu do estabelecimento. Ele foi preso no mesmo dia, por policiais militares do 6° Batalhão, e levado para a Delegacia da Cidade Operária.

Segundo a polícia, ele tem 42 anos e realizou diversos assaltos na região, usando um carro vermelho e acompanhado de outro homem. O comparsa foi localizado, mas fugiu dos policiais.