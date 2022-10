Embarcação que saiu de Fortaleza naufraga, e tripulantes são resgatados em alto-mar, no Maranhão

Uma embarcação que saiu de Fortaleza naufragou, e nove tripulantes tiveram que ser resgatados em alto-mar, no último domingo (9), no Maranhão. Todos passam bem.

Os tripulantes passaram 8h em alto-mar e foram resgatados no fim da manhã do domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação era uma draga e tinha como destino o município de Tutóia.

A embarcação naufragou a cerca de 16 km de distância da costa, segundo o Centro Tático Aéreo (CTA). A draga era da empresa Oceana Minerais e retornava para o Porto de Salinas quando naufragou, por volta de 5h30.

A operação de resgate foi realizada pela Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros do Maranhão, com apoio de forças policiais. Funcionários da empresa também fizeram o percurso marítimo na tentativa de achar as vítimas.

O resgate começou no fim da manhã, e os tripulantes foram encontrados 15 minutos após o início das buscas, segundo o CTA. Eles estavam juntos, com boias.

Legenda: Tripulantes passaram 8h em alto mar Foto: Reprodução/CTA

O grupo foi levado para a Praia do Arpoador, onde recebeu atendimento médico e foi transferido para uma unidade hospitalar.

Causa do naufrágio

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades e pela empresa, conforme nota da Oceana Minerais. Ainda não há informações sobre a causa do naufrágio.

A empresa está prestando assistência direta às vítimas e seus familiares, conforme o comunicado.