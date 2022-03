OMS confirma existência de variante do coronavírus que combina Ômicron e Delta

Evidências sólidas da existência de uma cepa do novo coronavírus, que combina as variantes delta e ômicron, são fornecidas por cientistas franceses e é confirmada Organização Mundial da Saúde (OMS). As informações são do Uol.

A líder técnica de covid da OMS, Maria van Kerkhove, publicou em seu Twitter que os recombinantes eram "esperados, especialmente com intensa circulação de Ômicron e Ddelta", e que sua equipe estava "rastreando e discutindo" a variante.

Pls also see here where we talk about the possibility of recombinants of #SARSCoV2. This is to be expected, especially w intense circulation of #omicron & delta. @WHO TagVE is tracking & discussing.



