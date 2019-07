Um mundo melhor

Quando um negócio assume o propósito de resgatar o senso de humanidade das pessoas, o produto se torna um meio e não o fim para o sucesso do empreendimento. É o caso da empresa Imagine Açaí, que estimula mudanças de atitudes que causam impacto social e ambiental a partir de ações simples e criativas. O idealizador do negócio é Marcelo Vieira, empresário desde 2015. A Imagine Açaí é a sua primeira empresa, que nasceu impulsionada pelo antigo sonho de fazer algo de bom pelo planeta. “Sempre tive vontade de contribuir de alguma forma com a sociedade. Quando era adolescente, eu tinha vontade de ser voluntário na África, mas a gente vai deixando para depois e vai adiando. Até que um dia fui assaltado com arma na cabeça e vi que precisava fazer alguma coisa”, conta.

Dali em diante a inquietação tomou força, e o sonho antigo saiu da gaveta para ocupar a mente do empreendedor até fazê-lo gerar uma chuva de ideias. O que o inquietava era observar como nós costumamos reclamar da cidade e do País sem assumir alguma responsabilidade para gerar mudanças. “Comecei a pensar de que forma poderíamos reverter essa situação. Como eu mudo o Brasil? E aí veio a ideia de trabalhar as pessoas, estimulá-las a realizarem boas ações e mostrar que não precisa ter milhões de dólares ou ser dono de grandes empresas para fazer alguma coisa. Na nossa simplicidade, podemos fazer nossa parte”, explica Marcelo Vieira.

Impactos

Muitas pessoas fazendo pequenas coisas geram um grande impacto. A partir desse pensamento, Marcelo teve a ideia de abrir um comércio, em que tiraria recursos para se manter e implementar as ações para estimular pessoas a fazerem boas ações. Mas essa não foi a ideia que originou a Imagine. “Considero o nascimento da Imagine Açaí quando inverti a importância das coisas. Eu disse: na verdade, vou colocar um espaço para estimular as pessoas a realizarem boas ações e lá dentro vou vender alguma coisa. Quando meu foco mudou, nasceu a Imagine”, reflete o empresário.

O negócio poderia ser comércio de qualquer produto, afinal, o propósito viria em primeiro lugar. Porém, para Marcelo Vieira, o açaí seria mais viável pela boa aceitação no mercado, custo-benefício para o consumidor e baixa complexidade no ramo de alimentos. “Como o meu propósito não era comercializar um produto, e sim regatar o senso de humanidade nas pessoas, quis atingir o máximo de pessoas possível, por meio de um produto relativamente acessível a todos”, destaca. Como o foco não era o produto em si, mas nas ações que acompanhariam o negócio, a loja foi toda pensada em proporcionar uma experiência mais humana, engajando os clientes a se envolverem em uma causa maior. “Eu arriscaria dizer que a maioria dos clientes vem por conta do conceito. Muito raramente alguém faz o comentário falando do açaí. Isso me deixa muito feliz, porque as pessoas estão entendendo que o nosso propósito não é o açaí”, observa Marcelo Vieira.

Gentileza

Um abraço faz bem para saúde emocional e até pode ren-der desconto no açaí. “Acreditamos que o abraço tem valor. É uma troca de energia, socializa, melhora o dia de uma pessoa e pode mudar a vida de alguém. Por entender a importância do abraço e estimular sua prática, a gente resolveu aceitá-lo como parte do pagamento”, afirma o idealizador da Imagine. Vale abraçar o amigo, o desconhecido que estiver na fila da balança e até o atendente.

Palavras gentis também dão desconto. Assim, quem oferece um “Boa tarde, tudo bem?”, ou “Uma água, por favor”, acaba pagando mais barato pelo produto. E quem quiser ser solidário pode deixar uma água paga, que a empresa se encarrega de doá-la para moradores de rua sem acesso à água potável.

Sustentabilidade

O espaço também dialoga com o conceito de sustentabilidade. Parte do mobiliário veio do reaproveitamento de pallets, retalhos de tecido, geladeiras, tambor de óleo, entre outros objetos. “Reutilizamos muitos materiais pensando no consumo consciente, de não precisar comprar algo que não tem necessidade, além de reduzir o lixo, transformando-o em algo útil”, conta Marcelo Vieira.

A preocupação com o meio ambiente é também estimulada entre os clientes que têm a oportunidade de plantar sementes de girassol nos potes de açaí. “Já é um pote ecologicamente correto. Pagamos muito mais caro nele do que num copo tradicional de plástico, mas fizemos questão desse investimento. E, mesmo sendo ecologicamente correto, não tendo plástico nele ou tinta tóxica, queremos evitar que ele vá para o lixo. Então, quando o cliente termina de comer o açaí, damos gratuitamente semente de girassol, terra adubada, pazinha e regador para a pessoa plantar no pote que usou”.

E se o cliente desejar plantar outro tipo de semente, pode adquirir na loja por meio da compra não supervisionada: você deixa o dinheiro e pega a semente, sem o auxílio de ninguém. Uma forma de incentivar a honestidade. Os animais de estimação dos clientes e os de rua também têm vez. Ração e água estão disponíveis para cães e gatos do lado de fora da loja. Do lado de dentro, uma árvore de livros lembra a importância da leitura. Quem quiser é só pegar, sem necessidade de deixar cadastro ou outro livro no lugar. “A única coisa que a gente pede é para a pessoa ler de fato e, quando terminar, não deixar parado em casa”, ressalta Marcelo.

Planos

A proposta do negócio rapidamente gerou uma grande repercussão na mídia e já surgiram até interessados em franquiar a marca. “Nosso maior desejo é espalhar isso por meio de lojas próprias, franquias ou outras empresas que façam o que a gente faz. Inicialmente, temos o planejamento de iniciar uma segunda loja própria em Fortaleza e depois abrir para franquia”, adianta Marcelo Vieira.

Para o empresário, mostrar para a sociedade que negócios como esses funcionam e dão lucratividade faz parte do objetivo do empreendedor. “Que a gente sirva de exemplo para que outras empresas façam isso também”, arremata.

Saiba mais:

