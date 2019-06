Estratégias de sucesso

Tendo aberto a primeira de suas confeitarias no fim da década de 1980, no bairro Montese, a Noélia Doces e Salgados conta hoje com 170 colaboradores diretos e tem planos de empregar mais pessoas, “pois ainda vamos empreender”, revela Yuri Fontenelle, Diretor Comercial da empresa. A confeitaria fortalezense, que tem capacidade de produção diária e uma variedade de mais de 400 produtos no portfólio, já vem num cenário de expansão: em 2017, abriu a Loja Sul e, em 2018, a Loja Aldeota, mesmo em um momento ainda marcado pela crise financeira que afetou o país.

O fato é que a empresa soube construir estratégias para crescer com qualidade, prezando pelo bom atendimento e pelo respeito aos clientes, aos colaboradores e aos parceiros, frisa Yuri Fontenelle. Ele acredita que o sucesso da marca se relaciona diretamente com o foco dado aos clientes. “Em 2017, iniciamos um trabalho nos três pilares da nossa empresa: atendimento, qualidade dos nossos produtos e espaço físico das nossas lojas. A importância da seleção de insumos e de fornecedores, bem como a melhoria no processo de fabricação, fazem com que nossos produtos se tornem melhores a cada dia”, afirma o gestor.

Yuri Fontenelle acrescenta que, com a abertura da Loja Sul, a Noélia Doces e Salgados se posicionou com um novo espaço, o qual se tornou o padrão da marca. Outra bandeira levantada pela equipe é a do zelo no atendimento. “É nossa preocupação diária e um grande desafio, pois o comportamento de consumo vem mudando e, com isso, a necessidade de ampliar nossos canais de atendimento. E é claro que nosso objetivo é atender as expectativas de nossos clientes”, pontua o Diretor Comercial.

Proximidade

Para vencer tantos desafios que foram surgindo ao longo das últimas três décadas, Yuri destaca o fato de a empresa estar cada vez mais próxima fisicamente dos clientes, por meio das lojas e da central de pedidos, que atua com serviço de delivery. “Com relação a custo de produção, buscamos eficiência na compra, no processo produtivo e no controle dos estoques de matéria-prima e de produtos prontos”, informa o gestor.

Ele enfatiza que a Noélia Doces e Salgados procura atender com o menor preço possível, produtos de qualidade e atendimento diferenciado diariamente. Dessa forma, as lojas contam com lanches, doces e salgados, bolos, tortas, entre outras opções disponíveis em vitrine, e ainda atendem por encomenda, para coffee breaks e diretamente no espaço de eventos da Loja Sul.

Outro diferencial é que Dona Noélia – criadora de tudo isso, a partir dos quitutes que fazia em casa e que começou a vender para as pessoas mais próximas – atua hoje como uma consultora. Enquanto os filhos cuidam dos setores comercial, financeiro, de marketing e de gestão da produção, a matriarca tem uma visão mais estratégica, sobretudo dos produtos. Yuri Fontenelle diz que a mãe tem participação decisiva na escolha de ingredientes, na criação de novos produtos e na manutenção da qualidade e da essência da empresa.

Números

Até 80 tortas

de banana vendidas por dia na Loja Sul



Até 800 pessoas

por dia atendidas na Loja do Montese (matriz)



Quase 2.000 pedidos

atendidos no último Natal, na Loja do Montese



170 colaboradores diretos