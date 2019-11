Selo de Qualidade Sebrae vai premiar serviços de excelência

No próximo dia 12 de dezembro, 160 empresas do ramo de hospedagem, alimentação e eventos receberão o Selo de Qualidade Sebrae, encerrando mais um ciclo do programa anual de consultoria gerencial e tecnológica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O programa começa com o lançamento do edital e finaliza com a solenidade de premiação das empresas agraciadas, que acontecerá durante o evento Rotas do Ceará, no La Maison Buffet.

“Criado em 1996, o selo tem por objetivo estimular a implantação de melhorias nos produtos e serviços ofertados nas empresas do ramo de hospedagem, alimentação e eventos, bem como orientar e capacitar empreendedores e colaboradores em gestão e tecnologia, com a finalidade de valorizar as empresas cearenses do segmento turístico que possuem produtos e/ou serviços de qualidade”, explica Juniar Ellyan, Gestora Estadual do Turismo – Sebrae-CE.

De acordo com Juniar Ellyan, o Selo “é um instrumento de reconhecimento do esforço do empresariado cearense em apresentar-se como fornecedor de serviços de excelência de qualidade no mercado turístico”. Quem participa do programa recebe um retrato permanentemente atualizado dos processos que afetam direta ou indiretamente a qualidade da prestação dos serviços e do atendimento ao cliente. Além disso, representa um suporte para que a empresa se mantenha em dia quanto às exigências documentais previstas em leis das diversas instâncias de governo.

Participação

O programa Selo de Qualidade Sebrae é aberto a empresas do segmento de hospedagem, barracas de praia, restaurantes, bares e similares e empresas de eventos do Ceará.

Para solicitar o serviço, o empresário deve preencher e entregar o termo de adesão em uma unidade do Sebrae-CE para finalizar a inscrição. Ou, se preferir, pode entrar em contato pelo telefone 0800 570 0800.

Saiba mais sobre o programa no Especial Rotas do Ceará, que será publicado no dia 12 de dezembro, no Diário do Nordeste.

O Rotas do Ceará é um projeto comercial do Diário do Nordeste com apoio do Governo do Estado do Ceará e parceria do Sebrae.