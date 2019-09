Um bom cartão de visitas

O currículo é a primeira impressão que a empresa tem do profissional, pois é o seu cartão de apresentação. Em um mercado cada vez mais disputado, um currículo bem elaborado agrega valor e confere uma vantagem competitiva no momento de seleção. Não importa se você mira uma vaga de estágio ou de direção, um currículo bem elaborado é um diferencial em qualquer fase da carreira. Para atingir esse objetivo, o documento precisa seguir um padrão, ter um formato discreto, pois é uma espécie de relatório sobre a vida profissional de uma pessoa.

De acordo com a psicóloga Elenise Tenório (foto acima), Coordenadora da Pós-Graduação em Psicologia Organizacional da Unichristus, um currículo bem elaborado faz com que o mercado encontre mais facilmente o perfil procurado para determinada vaga, tornando o processo de recrutamento mais rápido e eficiente. "Um currículo bem elaborado, que revela o perfil profissional, principalmente no que se refere à parte técnica, às habilidades e às competências do profissional, é fundamental para que as empresas se sintam atraídas e agendem uma entrevista", comenta.

Um currículo bem elaborado deve ser bem formatado, ter linguagem clara, objetiva e estar de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O documento precisa ter um conteúdo de qualidade, especificando as competências profissionais desenvolvidas, pois essas são as informações que mais interessam aos contratantes, salienta Elenise. Precisa conter as informações imprescindíveis para a vaga que o candidato está concorrendo. Por exemplo, se o profissional está buscando uma colocação na área de Administração, o currículo precisa conter informações que revelem seu conhecimento sobre o setor.

O que não pode faltar

Elenise Tenório destaca as informações que não podem ficar de fora no momento de elaborar o documento. "Os dados de identificação, como nome, telefone, e-mail, endereço, estado civil, as empresas que o profissional já trabalhou e as atividades que desenvolveu em cada uma delas, além dos cursos que ele fez", informa.

Os dados de identificação são fundamentais para que o profissional seja encontrado pelos recrutadores, portanto essas informações precisam estar atualizadas. O endereço também é um dado importante, de acordo com a psicóloga, "porque algumas empresas ficam fora do distrito, fora da Região Metropolitana, e o recrutador leva em consideração se aquele profissional vai conseguir se deslocar todos os dias para trabalhar".

Colocar apenas o nome das empresas em que já trabalhou ou prestou serviços, o cargo desempenhado e o tempo que passou nas instituições não é suficiente. É necessário descrever as funções exercidas e as responsabilidades que cabiam ao cargo.

Outro ponto importante que deve constar no currículo refere-se às experiências profissionais. Colocar apenas o nome das empresas em que já trabalhou ou prestou serviços, o cargo desempenhado e o tempo que passou nas instituições não é suficiente. É necessário descrever as funções exercidas e as responsabilidades que cabiam ao cargo. "Não precisa detalhar tudo de modo a ficar repetitivo, mas precisa colocar as habilidades e competências principais desenvolvidas naquelas atividades", orienta Elenise Tenório.

Além dessas informações, o profissional pode indicar o contato de pessoas que trabalharam com ele nessas empresas, para que, se necessário, possam dar referências profissionais sobre aquele candidato, orienta Elenise. Os cursos que o profissional já fez também merecem destaque no currículo. "No documento, é preciso colocar os cursos que o candidato já fez na sua área profissional, na área de tecnologia, por exemplo, os cursos de idiomas e do pacote Office", indica a especialista.

É preciso ter cuidado, no entanto, com a veracidade dessas informações. Ao colocar que possui formação em alguma área, deve comprovar, visto que tais conhecimentos podem ser testado no momento de uma entrevista.

Sem excessos

O currículo não deve ter informações redundantes ou dados que não contribuem para aquela vaga que o candidato está concorrendo. "Por exemplo, colocar que realiza um trabalho voluntário em uma comunidade não é importante para o mercado de trabalho, isso vai ser importante para uma ONG ou para algum projeto específico. Se você faz dança, karatê ou outra atividade nas horas livres também não é importante e não agrega ao seu currículo. Ao contrário, o torna prolixo", comenta.

Informações como os números dos documentos de identidade e CPF também não são essenciais e não precisam estar no currículo. Além disso, não existe obrigatoriedade de colocar uma foto do profissional no documento.

Dicas

Além dos excessos na elaboração dos currículos, a psicóloga Elenise Tenório, Coordenadora da Pós-Graduação em Psicologia Organizacional da Unichristus, comenta alguns dos erros mais comuns com os quais já se deparou em momentos de seleções e recrutamentos de profissionais. Veja o que evitar para não perder pontos com seus possíveis empregadores.

Erros de gramática/digitação

O currículo deve seguir a norma padrão da língua portuguesa, ser objetivo e claro. É comum aparecerem erros de digitação ou de gramática, e isso pode causar uma impressão negativa nos recrutadores. Antes de enviar, vale a pena fazer uma revisão bastante cuidadosa.

Currículo longo demais

Apresentações com muitas páginas também não são interessantes. Uma modalidade de currículo extenso é um currículo Lattes, voltado para a área acadêmica, que traz os artigos publicados, projetos de pesquisa desenvolvidos etc. "Não é para colocar isso no curriculum vitae. Esse tipo de currículo é profissional e voltado para o mercado de trabalho, enquanto o Lattes é voltado para o mundo acadêmico".

Foto inadequada

Fotos muito elaboradas, ou que retratem a pessoa em uma festa ou em posições inadequadas, não devem estar no currículo, alerta Elenise. "A foto para o currículo precisa ser adequada, é como uma foto para documento, para carteira de trabalho ou de identidade. Precisa ser a foto de uma pessoa com aspecto de que está buscando algo".