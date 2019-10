Profissional diferenciado

Com os avanços tecnológicos e as mudanças constantes na economia brasileira e mundial, o mercado de trabalho tem passado por muitas transformações, tornando-se extremamente dinâmico e cada vez mais competitivo. Por isso, investir em cursos, aperfeiçoar-se e expandir os conhecimentos são atitudes fundamentais para quem pretende estar bem colocado.

É fato que o diploma de um curso universitário – apesar de muito importante – nem sempre é suficiente para conquistar destaques e oportunidades na carreira. Na atualidade, as empresas buscam profissionais alinhados com as novas tendências, a fim de oferecer visões estratégicas ao negócio. O diferencial pode estar na determinação de agregar cada vez mais qualificações e experiências ao currículo. Dependendo da empresa, também exige-se que o profissional tenha conhecimento em ferramentas de softwares, por exemplo.

Um exemplo de investimento que pode fazer a diferença são os cursos de qualificação profissional, importantes porque mantêm você sempre atualizado, ensinam a lidar com novos desafios, podem redirecionar sua carreira, permitem conhecer novas pessoas, otimizam o seu tempo e podem fazer você ser mais reconhecido dentro da organização em que presta seus serviços.

Uma pesquisa feita pela Catho, especialista em colocação profissional, revelou que a diferença salarial entre profissionais fluentes na língua inglesa e não fluentes ultrapassa os 60%. Portanto, quanto maiores forem as habilidades em seu currículo, mais oportunidades você terá para se candidatar a vagas com remuneração alta ou reivindicar aumento de salário.

Neste segundo caderno da série Partiu Mercado, trazemos um panorama sobre cursos profissionalizantes e qualificação. Ouvimos especialistas e professores de cursos de formação complementar, com temas que podem contribuir muito para o seu crescimento no mercado de trabalho, como marketing digital, desenho, fotografia, artes gráficas e design.

Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP): o que essas instituições oferecem para os alunos? Qual é o tipo de formação que elas proporcionam?

Entenda o que é a dupla titulação, as possibilidades e as vantagens de se conseguir esse status na carreira. Especialista no ensino de idiomas detalha a importância do aprendizado de idiomas para a formação, a qualificação e o futuro profissionval do jovem. Veja quais são os idiomas mais requisitados/ procurados/promissores.

Boa leitura e mãos à obra!