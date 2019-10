Mudança segura

A depender da dinâmica do mercado, mudar de carreirapode ser uma opção ou imposição. Muitas pessoas também encaram uma transição de carreira para alcançar maiores chances de sucesso. No entanto, esse processo gera custos que precisam ser considerados no momento de tomar a decisão. É preciso considerar os custos, por exemplo, de se fazer um curso para melhor qualificação profissional, ou gastos para bancar a transição e ao mesmo tempo pagar as despesas básicas etc. Isto é, tudo precisa ser levado em consideração e nada melhor para ajudar nesse processo do que um planejamento financeiro.

De acordo com Marcos Venícius Gondim, Gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-CE), realizar um planejamento financeiro pessoal demanda, em primeiro lugar, entender a origem da renda do indivíduo. “Em qualquer trabalho que fazemos, estamos em uma das seguintes categorias: empregado, autônomo, dono de um negócio e investidor”, explica. Após essa identificação, é possível iniciar um planejamento de diminuição de gastos, com o fim de poupar dinheiro para investir na nova carreira.

Equívocos

Marcos Venícius destaca os principais erros de quem está se planejando financeiramente para mudar de carreira: “Esperar momentos de crise para tomar a iniciativa de fazer o planejamento financeiro; não estabelecer objetivos financeiros mensuráveis e tomar uma decisão financeira sem entender seus efeitos em sua situação financeira global”, alerta.

Para evitar esses erros, o gestor do Sebrae-CE indica os passos para o planejamento financeiro voltado à mudança de carreira (ver quadro). Quem quiser aprofundar os conhecimentos no assunto, pode procurar a capacitação de Gestão de Finanças Pessoais oferecidas pela instituição, com mais informações pelo site www.ce.sebrae.com.br.