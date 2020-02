Líquido precioso

Desde os primeiros anos escolares, aprendemos que "água é vida". E a afirmação, longe de ser um clichê, representa uma verdade que muitas pessoas ainda ignoram – e por isso, podem ter complicações na saúde. É o que garantem especialistas em alimentação e educação física, que apontam diversos hábitos incorretos no que diz respeito à ingestão de água no dia a dia. Especialmente no caso de pessoas que praticam exercícios físicos, o líquido é um aliado precioso. "Para quem faz exercícios físicos, ingerir pouca água pode acarretar em diversos problemas, como a diminuição da performance física, o aumento da temperatura corporal, cãibras e até lesões musculares", adverte o personal trainer Rômulo Veras, membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainers (SBPT).

De acordo com Rômulo Veras, que também é especialista em emagrecimento e condicionamento físico, as pessoas que só bebem água quando estão com sede cometem um grande equívoco. "A sede é um excelente indicador de necessidade de hidratação – e alguns experts alegam que este é o único sinal que você precisa para ingerir água, mas existem alguns outros sinais que seu corpo emite caso esteja desidratado", alerta. "Por exemplo, em um exercício intenso, como a corrida, guiar-se pela quantidade de suor expelido é uma boa tática. Mas, apesar disso, o ideal é beber água antes de sentir sede, pois a sede já é sinal de desidratação no corpo. Por isso, beba água constantemente, com sede ou não", recomenda Rômulo Veras.

Rômulo Veras: em atividades com menos de uma hora e intensidade moderada a forte, recomenda-se ingerir 150 ml de água a cada 15 minutos. Foto: Divulgação

A orientação é reforçada pela nutricionista esportiva e estética Talita Custodio Ferraz. "Ingerir água somente quando aparece a sede mostra que o organismo está no limite e o corpo já desidratou", afirma a especialista, apontando que a ingestão de sucos ou outras bebidas não hidrata na mesma proporção. "Por maior que seja a concentração de líquido do alimento ou bebida, nada substitui a hidratação proporcionada pela água", garante Talita.

Exercícios

Em termos fisiológicos, a hidratação tem por objetivo evitar o aumento da temperatura central do organismo. Durante a prática de exercício físico, é recomendado ingerir água de acordo com a duração e intensidade do treino. "Em atividades com menos de uma hora de duração e intensidade moderada a forte, recomenda-se ingerir pelo menos 150ml de água a cada 15 minutos de atividade", explica Rômulo Veras. 'Em treinos longos ou competição com duração maior que três horas, recomenda-se a ingestão de 300 a 500ml de água antes da atividade/ prova e de 500 a 1.000ml por hora de atividade. São exemplos dessas atividades o triatlhon e as maratonas", descreve o personal trainer.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, é recomendado, de forma geral, que o indivíduo inicie a hidratação com 250 a 500ml de água duas horas antes do exercício e mantenha a ingestão de líquido a cada 15 a 20 minutos durante a atividade. "O volume a ser ingerido varia conforme a taxa de sudorese, que pode variar de 500 a 2.000ml/h", completa Rômulo Veras.

Talita Custodio Ferraz: é muito comum ouvir relatos de pacientes que nem se lembram de beber água. Foto: Divulgação

Em sua experiência clínica, Talita Custodio Ferraz observa que a falta de hidratação é, na verdade, um hábito ruim, que pode prejudicar a saúde. "A desidratação pode resultar em fadiga, cãibras e até mesmo aumento da frequência cardíaca. É muito comum ouvir relatos de pacientes que nem se lembram de beber água. Por isso, é importante criar um mecanismo inicial para beber mais", sugere. "Adquirir o estímulo de beber água permite que o organismo 'peça' pela bebida com mais facilidade", defende a nutricionista esportiva e estética, com ênfase em qualidade de vida.

Quantidade

Muito se diz sobre a quantidade de água que uma pessoa deve ingerir, e há quem diga que é preciso beber 2 ou até 3 litros por dia para se manter saudável. Rômulo Veras explica que essa não é uma verdade absoluta, pois cada indivíduo tem sua necessidade. "É preciso ingerir vários copos de água por dia, mas 2 litros não é a quantidade certa para todos. É necessário levar em consideração vários fatores, como peso, altura, se pratica exercícios ou não e a temperatura ambiente", observa o especialista.

Mas como a pessoa pode saber qual é a quantidade ideal de água que deve beber diariamente? "O cálculo feito é 35ml de água multiplicado pelo peso corporal de cada um. Por exemplo: uma pessoa de 45kg deve tomar 1,5 litros de água (7-8 copos/ dia) e uma pessoa de 80kg deve tomar 2,8 litros de água", detalha o personal trainer. "Por isso, quando dizem que é para beber 2 litros de água por dia, essa é apenas uma média", completa.

A quantidade mínima ideal de água por dia é: Peso corporal x 0,035

Para divulgar a importância da ingestão de água na manutenção da saúde, Rômulo Veras elaborou um e-book (disponível em www.magrasemsofrimento.com.br/emagrecimento/a-importancia-que-a-agua-tem-na-saude-e-no-emagrecimento-sustentavel). Na publicação, ele relata que a água auxilia, entre outras coisas, no tão buscado emagrecimento. "Ao tomarmos água, dois hormônios que estão envolvidos no controle da saciedade são liberados para o estômago, a leptina e o PYY", descreve. "A água é o principal constituinte do organismo e é essencial para a vida, pois constitui mais de 60% do organismo humano. Depois do oxigênio é da água que mais o organismo mais sentirá falta, daí a importância de se manter uma hidratação corporal consciente", resume Rômulo Veras.

Benefícios

Conheça alguns benefícios da ingestão de água:

. Auxilia na desintoxicação do corpo, pois limpa as vias urinárias, ajuda no processo de digestão e na respiração, diminuindo o muco nas vias aéreas;

. Melhora a digestão, a absorção e o transporte de nutrientes;

. Estabiliza a temperatura corpórea;

. Mantém uma camada protetora para as células do corpo;

. Torna a pele mais bonita, pois promove a revitalização das células e mucosas.

Saiba mais:

Instagram:

@rv_emagrecimento

@nutri.tali