Visita virtual

Desde setembro de 2018, a MRV Engenharia emprega a tecnologia de realidade virtual para que os clientes visitem alguns empreendimentos. Atualmente, é possível conhecer o Eco Fit (Eusébio), o Eco Way (Eusébio), o Forte Versalhes (Maracanaú) e o Fontana de Gênova (Cambeba), conta Carlos Davidson da Silva, gestor comercial da MRV no Ceará. Ele acrescenta que todos os novos empreendimentos da empresa terão o My Home Experience à disposição dos clientes.

“O My Home Experience é uma ferramenta que substitui os clássicos decorados por computadores ultramodernos e óculos de realidade virtual. Ele traz como novidade para o mercado imobiliário a possibilidade de o cliente personalizar completamente o imóvel em minutos, o que seria impossível em uma visita no meio físico. Essa experiência amplia a percepção por parte do cliente dos espaços e facilita muito no processo de decisão de compra”, descreve Carlos Davidson.

Para a experiência, explica o gestor comercial, é necessário que o cliente vista os óculos de realidade virtual, interligados em uma mochila com um computador de última geração. Os óculos transmitem as imagens do apartamento e é possível que o cliente se movimente pelos ambientes.

Ambientes

Outra construtora que está apostando nessa tecnologia é a Mota Machado. “Preparamos um ambiente exclusivo para os visitantes que estejam interessados em conhecer o mais novo empreendimento da construtora, o Rooftop Canuto 1000. Uma sala equipada com um sistema de realidade virtual”, descreve Mario Zacchigna, Gerente Comercial da Mota Machado.

Uma das grandes vantagens de adotar a tecnologia é poder mudar o imóvel em tempo real, quantas vezes quiser. Divulgação

A sala virtual, à disposição dos clientes desde setembro deste ano, está instalada no estande do Rooftop, na Rua Canuto de Aguiar, 1000, no bairro Meireles, em Fortaleza. “É uma experiência única, com imersão completa em realidade virtual, para apresentar o lançamento imobiliário da Mota Machado. Diferente de qualquer outra, essa simulação conta com os detalhes de todo o projeto, desde a portaria às áreas comuns, academia, piscina, quadras, lobby, apartamento completo decorado e até mesmo o exclusivo espaço rooftop, na cobertura do prédio, e toda a área de entretenimento”, detalha o Gerente Comercial da Mota Machado.

Para Mario Zacchigna, a grande vantagem dessa tecnologia é o consumidor poder ter a real noção do produto que está interessado em adquirir. “Ao colocar os óculos, ele é transportado para o bairro Meireles, onde estará seu novo apartamento. Com auxílio de botões, ele pode passear pelas áreas comuns, entrar no elevador e visitar o apartamento. O programa reproduz texturas, reflexos, sons e iluminação com perfeição. Tudo para traduzir com veracidade o projeto final do empreendimento”, comenta.

Carlos Davidson da Silva acredita que a principal vantagem da tecnologia apresentada pela empresa está na possibilidade de personalização do imóvel. “Essa inovação para o mercado imobiliário permite que o decorado seja completamente readaptado em tempo real, o que pode ser feito pelo corretor ou pelo próprio cliente. As possibilidades de interação são múltiplas e a experiência traz a sensação de estar em um apartamento de verdade”, sinaliza o gestor comercial da MRV no Ceará.

Impactos no mercado

Além das facilidades de personalização e adequação do ambiente de acordo com o desejo do cliente, Carlos Davidson da Silva pontua que a tecnologia implantada revoluciona ao economizar recursos naturais e ao gerar menos resíduos na linha de montagem dos apartamentos modelo. Mario Zacchigna diz que essa tecnologia é revolucionária para o mercado imobiliário porque o cliente pode ter a certeza do que vai encontrar ao receber seu imóvel, incluindo qualidade de acabamentos e até mesmo noções de espaço. “Inclusive com a possibilidade de visualizar móveis, ambientes, alturas e profundidades reais do apartamento”, ressalta o Gerente Comercial da Mota Machado.