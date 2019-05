Sinduscon Educa: lançamento tem palestra sobre o Google para a Construção

A Uniconstruir, unidade de educação corporativa do Sinduscon Ceará, passa a se chamar Sinduscon Educa a partir desta quarta-feira, dia 22 de maio. Para marcar a data, o Sinduscon Educa realiza nesta data palestra gratuita - mediante doação de 1kg de alimento não perecível -, a partir das 19 horas, com o tema “Como o Google pode contribuir na Construção Civil”, na sede da instituição, na Rua Tomás Acioli, 840 - 6º andar, bairro Joaquim Távora. À frente da palestra está Joel Bonito, consultor com licença e certificação exclusiva do Google, que irá apresentar as ferramentas do Google para facilitar o trabalho de arquitetos, engenheiros e profissionais de áreas afins. Entre as soluções está a digitalização de ambientes em 3D, a permitir aos usuários que vivenciem virtualmente os mais diversos ambientes reais.

Com dez anos de atuação, o agora Sinduscon Educa promove cursos de extensão focados na Construção Civil e áreas afins, acompanhando as tendências do setor, mudanças na legislação, tecnologias e procedimentos. A infraestrutura das salas de aula pode ser locada para eventos e formações, em horários alternativos. Completa as soluções do Sinduscon Educa a realização de palestras, workshops e missões (nacionais e internacionais), com valores diferenciados para associados ao Sinduscon Ceará e estudantes universitários.

Inscrições e mais informações sobre a palestra: (85) 3456.4061.