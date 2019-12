Utilizar a tecnologia para promover mais comodidade, conforto e segurança já é uma prática em vários setores. E quando o assunto é segurança em condomínios residenciais, isso não é diferente. A portaria remota aparece como uma tendência que já apresenta crescimento no mercado.

Um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese) aponta que empresas que trabalham com essa tecnologia projetam um crescimento de até 30% em 2020. Além disso, mostrou que, no Nordeste, o Ceará se destaca com 5,3% de empresas oferecendo a solução.

É o caso do Grupo Servnac, que há dois anos incorporou ao seu portfólio de soluções e serviços a portaria remota. De acordo com Priscila Bandeira, Diretora Comercial, a empresa observou que a tecnologia já era tendência no exterior e não teve dúvidas de que também teria potencial no Brasil. “Esse serviço só tende a ganhar espaço no mercado, principalmente pelo seu custo e benefício, pois é possível reduzir em até 60% os custos do condomínio. Além disso, traz outras vantagens, como segurança, agilidade e eficácia”, detalha a gestora.

Funcional

“A portaria remota é um serviço relativamente novo no Brasil no quesito portaria condominial. Totalmente tecnológico, sem a necessidade de um porteiro no local, o controle é todo feito por uma central por meio da empresa contratada, o que barateia os custos para o condomínio em até 60% em relação à portaria humana”, contextualiza Vicente Araújo Júnior, Presidente do Conselho Administrativo do Grupo Servnac.

“Alguns síndicos e condôminos ainda têm um pouco de resistência em relação ao serviço por preconceito ou falta de conhecimento, mas posso afirmar que o serviço é seguro e muito eficiente. Quando todos se convencerem da eficiência da portaria remota, aliada à economia, vai crescer ainda mais a demanda, é questão de tempo”, observa o gestor do Grupo Servnac.

Waldeck Rocha

Entre as vantagens desse sistema, ele cita mais segurança e economia, pois toda movimentação será assistida e acompanhada pelo condômino e pela central de monitoramento 24h da empresa que presta o serviço. Sem falar do custo e benefício. Quanto à instalação e ao tempo de instalação, esses são dados de acordo com o tamanho do condomínio e dos equipamentos que serão utilizados para implantar a portaria remota, comenta o profissional.

“A manutenção é feita de forma preventiva, de acordo com a necessidade verificada pelo nosso setor técnico e, corretivamente, em até 24h. Sempre utilizamos nobreaks ou UPS (fonte de alimentação ininterrupta) que fornecem uma carga de energia quando há falhas na rede elétrica principal”, aponta Vicente Araújo Júnior.

Na prática

Ele indica que a portaria remota não restringe nenhuma atividade tradicionalmente realizada em locais de acessos. Cada tipo de ambiente é adequado conforme as necessidades apresentadas, por meio de aparelhos compatíveis com a forma de gestão do condomínio, afirma o Presidente. “Geralmente os moradores têm um controle para acesso à garagem e um cartão para acesso à passagem de pedestres. Essa adequação é definida por análises conjuntas com o cliente, que pontua a necessidade de simples sistemas de alarme até o conjunto automatizado completo. A partir dessa compatibilidade com o local e de exigências do cliente, o sistema apresenta-se como um aperfeiçoamento na comunicação, na operacionalização e em serviços técnicos, garantindo total segurança para os usuários”, defende Vicente.

Ele acrescenta que outras funções do porteiro são muito bem readaptadas, como a questão das correspondências, por exemplo. “O condomínio tem zelador ou alguém da administração, então o recebimento das correspondências, quando o morador não estiver em casa, fica a cargo de um desses funcionários”, sinaliza o profissional.

Vicente Araújo Júnior, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Servnac. Divulgação/ Servnac

“É natural que haja dúvidas das pessoas em relação à eficiência do serviço, que é substituir uma pessoa pela tecnologia. Mas a qualidade do serviço é garantida, e para que essas vantagens sejam palpáveis ao cliente, é essencial a pesquisa prévia ao contrato. Essa busca deve ser direcionada a empresas que focam na funcionalidade que a portaria remota oferece, a partir de planos elaborados individualmente, após visitas de profissionais para analisar as limitações que devem ser sanadas no ambiente”, finaliza Vicente Araújo Júnior.



Como funciona

Através de aplicativo no celular, o morador pode visualizar em tempo real e em alta definição, permitir ou não a entrada/ acesso do seu convidado ou prestador de serviço (carteiro, pizza, água, etc.) a qualquer hora e de qualquer lugar; Toda movimentação (em imagem, áudio e dados) fica gravada nas nuvens (internet); Equipe técnica e de contingência disponível 24h em casos de emergência.