Perto do mar

Descansar à beira mar, com direito à brisa e som do mar, é revigorante. Para quem sonha em desfrutar dessa sensação no conforto do próprio lar, confira dicas de como deixar a casa de praia aconchegante para receber os amigos e ter bons momentos de descanso.

Sensação de bem-estar

A combinação sol, mar e brisa faz bem para a saúde do corpo e da mente. Na praia, as pessoas ficam mais leves e relaxadas, com aquele clima que desperta diversão e lazer. Mas não apenas o ambiente externo contribui para essa sensação de leveza. O ambiente interno, da casa de praia, também conta para despertar o relaxamento e o prazer de estar no litoral.

Mas como deve ser a decoração de imóveis de praia? Isso vai depender muito do gosto de cada pessoa, mas, para ambientes assim, alguns elementos não podem faltar. “Eu sempre indico materiais naturais, claros e de fácil manutenção”, afirma o arquiteto Ney Filho. Como observa o profissional, um dos erros mais comuns de quem vai decorar casas de praia é usar elementos urbanos, como tecidos sofisticados, espelhos, vidros e metais. “Casa de praia tem que ser descontraída, leve e informal”, avalia.

Rústico e aconchegante

Uma casa que inspira leveza e sensação de aconchego pede móveis em madeira. “Madeira sempre fica bem”, diz o arquiteto Ney Filho. O rústico que a madeira inspira combina com o clima praiano porque remete à natureza bruta. Considere usar móveis de madeira aproveitada, de demolição e móveis de fibras naturais. Outra aposta na decoração são os tecidos de sofás, cadeiras e almofadas. Invista nos sintéticos, impermeáveis ou de fácil secagem. Considere o fato de a casa não ficar em uso constante − logo, aliar beleza e boa manutenção é imprescindível.

O uso de cores mais claras também cria uma sensação mais leve ao espaço. Aposte nos tons pastéis ou naturais, como branco, bege, areia e tons de madeira. E para deixar a atmosfera ainda mais temática, escolha objetos que remetam à praia e ao universo marítimo, como cordas, bússolas, conchas, estrelas do mar e algas.

Área externa

Se a casa tiver uma área externa com piscina, a decoração vai criar o ambiente propício para receber amigos com descontração e conforto. Com alguns adereços bem escolhidos, um mobiliário adequado para a área externa e um bom paisagismo, é possível criar o clima ideal. A iluminação da piscina também pode fazer parte da decoração.

Além de criar um belo efeito, é um item de segurança para os mergulhos noturnos. A dica é adicionar luzes dentro da piscina, no caminho ao longo da passagem da casa até a piscina e em sua borda. Isso destaca a área, o que deixa o ambiente moderno e aconchegante.