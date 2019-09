Peça multifuncional

Para dias cansativos e estressantes, nada melhor do que chegar em casa, esticar as pernas no pufe da sala e descansar. Na hora de ler um livro, ouvir música ou simplesmente relaxar, quem resiste ao conforto dessas peças? Funcionais, os pufes são ótimos componentes da decoração de salas e quartos, mas podem ser utilizados em outros tipos de ambientes, como escritórios e lounges. Tudo vai depender da sua criatividade.

Entre as suas características, os pufes são muito versáteis e podem ser encontrados em diversos formatos e tamanhos. Os mais convencionais são cúbicos ou redondos, reforçando uma decoração mais discreta e aconchegante nos ambientes. Em salas com sofás pequenos, o acessório pode ser distribuído pelo espaço. Se o ambiente for mais neutro, os pufes podem dar aquele toque colorido e divertido. Dependendo da proposta da decoração, você pode usar assentos estampados, listrados, florais etc.

Se o objetivo for dar um toque mais descontraído ao espaço, os pufes fazem muito bem essa função, pois existem peças em formato de bola, personagens infantis, frutas, animais e um universo de possibilidades criativas. Os pufes também combinam perfeitamente com a ambientação de quartos de criança.

Especialmente em espaços pequenos, os pufes podem ser bem aproveitados sob consoles da sala ou do quarto. Além da sua função decorativa, as peças podem ser multiuso. Alguns modelos vêm com a função de armazenar objetos, tornando-se aliados da organização para guardar roupa de cama, brinquedos, calçados, álbuns de fotografia etc.

Funcionais

Outra vantagem dos pufes é a possibilidade de uma estruturação dos móveis da sala. Por exemplo, um conjunto de quatro peças com tampo de vidro ou de madeira pode servir de mesa de centro. Em alguns formatos, a tampa do pufe pode se transformar em bandeja ou em uma mesa de apoio.

Em eventos, essas peças também podem ser bastante utilizadas. A novidade são os modelos com LED, que dão um toque mais moderno às festas. Além de incrementar a decoração desses espaços, os pufes com esse recurso tecnológico contribuem com a iluminação do evento e servem de acomodação para os convidados.

Na decoração do escritório, o pufe também pode fazer a diferença. Como esse é um ambiente profissional, em que as pessoas tratam de assuntos do trabalho, é necessário ter uma peça mais requintada, que vai reforçar a elegância e a sofisticação que o local exige. Além disso, o pufe pode servir como assento extra ou apoio para bolsas, casacos e revistas.

Nos projetos de decoração, os pufes também podem ser utilizados nos closets, por exemplo, nas penteadeiras ou em um outro espaço, servindo de auxílio para apoiar objetos e para calçar os sapatos. Além de alimentar a decoração do closet, a peça é extremamente funcional.

Se a utilização do pufe for em um ambiente externo, é importante que o tecido seja mais resistente, como um impermeável. Pufes coloridos também dão mais vida à decoração desse ambiente. Outra opção é optar por uma peça feita toda em madeira.

Curiosidade

Você sabia que o pufe é um tipo de móvel que existe há muito tempo? Sua origem remete ao Antigo Egito, quando era um item luxuoso, relacionado à realeza, pois era utilizado pelos faraós e pelas rainhas como apoio para os pés enquanto os monarcas se acomodavam em seus respectivos tronos. A peças também foram muito usadas na Grécia Antiga e na Índia. Os séculos passaram e hoje esta é só uma entre as muitas utilidades do pufe na decoração.