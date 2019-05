Negócio bem feito

A aquisição de um imóvel costuma ser um momento cercado de emoções e expectativas, que muitas vezes representam a realização de um sonho. Assim, diante da dimensão e da relevância que este tema assume na vida de muitas pessoas, é sempre importante ter noções de negociação, principalmente porque, nesse caso, trata-se de um bem que ultrapassa em muito a média dos valores negociados no dia a dia.

De acordo com especialistas, uma das principais dicas é não falar demais. Na prática, é como se você, ao apresentar o imóvel para a venda, acabasse dando informações em excesso para a outra parte, que também está participando da negociação. Claro que o diálogo é importante, mas, na hora de apresentar o imóvel, é importante se concentrar no que é essencial ou, se houver necessidade, falar de itens que não influenciem nas negociações. É muito comum que uma das partes deixe transparecer as suas intenções, que podem ser bem exploradas na sequência das tratativas.

Na hora de negociar o preço, existem pontos importantes que podem fazer diferença no preço final do imóvel. O primeiro deles é a pressa: se o vendedor está com pressa para vender, provavelmente terá maior disposição para aceitar propostas com descontos; por outro lado, se você é o comprador, e está com pressa, não deixe isso transparecer, pois isso deixa claro que você provavelmente não terá tempo para negociar e terminará comprando sem muitos descontos.

Inspeção

Uma das ações que merece atenção é a inspeção física. Como comprador, seu papel é encontrar problemas que joguem o preço para baixo. Apenas cuide para não se tornar inconveniente ou depreciar a qualidade do imóvel. Outra recomendação é se preparar para a negociação, fazendo pesquisas e analisando o mercado. Com isso, você terá mais informações sobre os preços da região onde o imóvel está localizado, dando mais subsídios para tomar decisões.

Muitos especialistas em vendas buscam fazer associações entre o imóvel e alguma coisa positiva na hora da negociação. Por exemplo, associam um apartamento com algum estabelecimento ou centro comercial interessante nas imediações, ou ainda, podem reforçar que se trata de uma excelente localização. Esses pontos podem ser utilizados para aumentar o interesse do comprador no negócio e valorizar o imóvel.

Corretor

E não esqueça que o corretor de imóveis é o profissional autorizado a intermediar transações imobiliárias, conforme a Lei 6.530/78 e o Decreto 81.871/78, que regulamentam a profissão. Todavia, a importância deste profissional vai muito além da previsão legal: o corretor é um profissional pronto para compreender as necessidades de ambas as partes em uma transação imobiliária.

Munido de conhecimentos de variadas áreas, o corretor vai usar sua experiência para orientar, fornecer informações precisas e alertar sobre qualquer possível risco, tornando a negociação mais segura. Além disso, ele tem a obrigação de assessorar as partes em toda transação imobiliária até o final.

Saiba mais:

Veja algumas dicas que podem ajudar no sucesso de uma transação imobiliária:

. Pesquise preços de unidades semelhantes, pois isso vai dar um dimensionamento melhor para o negócio;

. Na apresentação do imóvel, fale o essencial;

. Atenção na hora de negociar preços, para não revelar pressa para fechar a transação;

. Dedique-se com calma à inspeção do imóvel;

. A localização do imóvel pode ser um fator positivo para a negociação;

. Conheça todos os custos e taxas – como o imposto de transmissão de bens imobiliários (ITBI) – envolvidos na compra de um imóvel, pois esses valores podem inviabilizar ou não um negócio;

. Procure um corretor de imóveis, profissional habilitado para o processo de compra e venda.