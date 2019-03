Espelho meu

Muito mais do que servir para refletir imagens, os espelhos têm usos surpreendentes na decoração. Sabendo usar, eles tornam ambientes pequenos mais amplos e dão um ar de leveza aos espaços escuros. A regra de ouro é planejar antes de executar. Confira dicas de como utilizar este objeto mágico.

Amplitude

Dar sensação de amplitude é uma das funções que um espelho pode ter. Por isso ele é muito usado em ambientes pequenos. O reflexo do próprio ambiente dá a impressão de que o local é maior. É fundamental, antes de aplicar esse truque arquitetônico, ter atenção ao que será refletido, porque o espelho duplicará a imagem por completo.

Atenção ao reflexo

O primeiro ponto de atenção é com espelhos grandes, para não poluir a parte visual do ambiente. O segundo é quanto ao que será refletido, se não será um banheiro ou algum espaço que você não queira destacar. Portanto, coloque o objeto decorativo apenas onde você tem certeza de que aquelas imagens podem ser duplicadas.

Harmonização

Tendo certeza da imagem a que você quer dar destaque no reflexo do espelho, outro truque para o qual este item é utilizado é coma finalidade de esconder, sejam imperfeições na parede, seja um revestimento que não é do seu agrado ou até mesmo marcas de uso, marcas deixadas por crianças e outros pontos que se deseja cobrir temporariamente.

Armários camuflados

Quando colocados em armários com portas pivotantes, os espelhos adquirem mais de uma das funções já citadas. Muitas vezes, escondem o guarda-volumes e ainda trazem iluminação e amplitude ao lugar. A dica fica muito bem em portas de guarda-roupas, em armários de banheiros, sapateiras fechadas e armários horizontais.

Entrada valorizada

A entrada de uma casa ou apartamento costuma ser um ponto muito favorável ao uso desta peça. Se for uma entrada em estilo de corredor, como um hall, o espelho vai valorizar o espaço, ampliando-o e iluminando-o. Uma moldura bem trabalhada vai deixar o ambiente ainda mais charmoso.

Conjuntos de espelhos

A decoração busca trazer a identidade dos moradores da casa aos ambientes. Que tal utilizar os espelhos para isso? A sala e o hall de entrada são excelentes locais para se fazer um mix de espelhos com diferentes molduras e formatos. Sejam peças antigas, heranças de família ou de viagem, sejam peças com ar mais moderno e inusitado. O mosaico será único e a composição das imagens dependerá sempre de quem observa e de onde observa. Requinte à vista.

Espaço iluminado

Espelhos também são muito utilizados para iluminar ambientes. Se há um cômodo que recebe luz natural, refleti-la é uma pedida certa. Neste caso, é só planejar a colocação dos espelhos de frente para a entrada de luz. A medida fica bem em todos os cômodos. Cuidado quando o espelho refletir lustres ou outros pontos de iluminação artificial. Em caso de pendentes, mesmo que belos, se as lâmpadas ficarem expostas, a reflexão pode incomodar os olhos. Atenção redobrada ao que será refletido.

Na medida certa

Para valorizar locais com o pé-direito alto, use espelhos verticais. Já em espaços mais compridos e com o pé-direito baixo, a recomendação são os espelhos horizontais.

Dicas

.É importantíssimo que o espelho tenha um prego para cada gancho. Isso promoverá uma fixação adequada da peça à parede e evite acidentes. Dependendo do porte do objeto, parafusos com bucha vão dar ainda mais sustentação ao item. Em nenhuma hipótese abra mão da segurança.

.Espelhos são lindos e enaltecem os ambientes, mas cuidado com exageros. Para evitar pecar por excesso, a pedida é escolher pontos-chaves que serão dedicados a essas peças decorativas. Se achar que uma só parede merece destaque, aposte nela para colher os benefícios desse recurso.