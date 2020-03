Espaço gourmet: lugar de aconchego e integração

Há quem faça da cozinha o melhor lugar da casa para receber. Mas com a proposta dos espaços gourmets, essa área de convivência se amplia e oferece a possibilidade de juntar amigos e parentes para dois grandes prazeres da vida: cozinhar e conviver com gente querida.

Só para esclarecer: cozinha e espaço gourmet não são a mesma coisa. A diferença é a montagem do ambiente, planejado de modo que seja possível cozinhar, recepcionar e interagir com as pessoas em um mesmo local - o que nem sempre é possível em uma cozinha tradicional.

As áreas e os espaços gourmet são o sonho de consumo para quem vai comprar um novo apartamento, quem planeja a construção ou a ampliação de uma residência. Nos últimos anos, esse interesse tem crescido, principalmente por ter um apelo de integração e convivência dos moradores com amigos, familiares e convidados.

Como montar

Definir o local onde ficará o espaço gourmet é o primeiro passo. Avalie as necessidades do espaço e os objetivos de uso do lugar: se será para receber um número maior de pessoas, realizar grandes festas ou jantares menores. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora de pensar no tamanho e na decoração.

Outra recomendação é avaliar se o espaço gourmet ficará em área externa ou interna. Se for um espaço gourmet externo, vale incluir uma área coberta para os dias de chuva. Além disso, é importante analisar se o espaço gourmet externo vai ficar muito longe da principal cozinha da casa, para que se possa planejar que utensílios serão necessários nesse espaço.

Ambientação

Como além de cozinhar o espaço gourmet será um local de convivência, é indispensável que a decoração seja funcional e prática, seja ele pequeno ou grande. Quando estão na área externa da casa, podem contar com churrasqueiras, fogão e forno à lenha. Equipamentos elegantes e modernos, como refrigeradores, fornos, adegas e outros eletrodomésticos também entram na ambientação.

Se estiverem na parte interna, são muitas vezes integrados à própria cozinha. Ou, caso tenha um cozinha espaçosa ou varanda, é possível transformá-la em um espaço

gourmet. Por isso, ao escolher um imóvel verifique se ele já vem com varanda gourmet ou se é possível construir uma depois. Lembrando que qualquer intervenção em apartamentos requer autorização e aprovação de um engenheiro.

Quanto ao estilo da decoração dos espaços gourmets, fica a critério do dono, podendo ser moderno, rústico, sofisticado, clean ou rústico. Poltronas, sofás confortáveis e uma mesa para as refeições são os móveis mais escolhidos para compor esse tipo de ambiente.

DICAS

- Se a ideia é permitir que os convidados vejam o “chef” em ação, você pode anexar a mesa ao balcão com cooktop;

- Colocar uma coifa é uma boa pedida para espaços gourmets internos, pois ela evita que seus convidados saiam da refeição com cheiro de gordura;

- Para dar à decoração um ar mais despretensioso, o papel lousa é uma opção. Nele, você pode escrever o menu, receitas ou frases inspiradoras;

- Na decoração, lembre-se de deixar os utensílios em local de fácil acesso. Você pode colocar um painel ou nicho ao fundo do balcão para que esses objetos sempre estejam à mão quando for preciso;

- Os quadros na decoração da área gourmet agregam leveza e descontração e podem ser substituídos de tempos em tempos.