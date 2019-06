Durabilidade e conforto

Para acertar na escolha do material dos móveis da sua residência, o fator mais importante é o local onde as peças vão ficar. Se for em uma área externa, a melhor alternativa é pelo plástico ou fibra sintética. Se os móveis forem utilizados dentro da casa ou apartamento, a madeira é a opção mais adequada, principalmente pela beleza e pela sensação de aconchego que transmite.

Cadeiras e mesas de plástico são mais apropriadas para serem usadas em varandas e quintais. Essas peças são mais leves, de fácil transporte e manutenção. Entretanto, se ficarem por longos períodos expostas no tempo, tendem a ressecar e a se deteriorar.

As mesas e cadeiras de madeira são mais usadas em ambientes fechados, que necessitam de uma sensação maior de aconchego. Essas peças podem ser de madeira rústica ou nobre. Se forem bem cuidadas, podem durar muitos anos. O porém é que são peças naturalmente mais pesadas e precisam de uma manutenção mais detalhada.

Além do mais, as peças de madeira podem ser decorativas e de grande beleza, principalmente se forem talhadas à mão. As boas lojas do ramo também oferecem mesas desmontáveis, úteis para quem tem pouco espaço em casa ou para quem está sempre recebendo convidados para almoços ou jantares.

Preço

Uma das grandes desvantagens dos móveis feitos de madeira é o seu custo, geralmente maior do que o dos móveis de plástico ou de fibra sintética. A razão é simples: com o desmatamento crescente, a fabricação de móveis de madeira de alta qualidade (também chamada de madeira nobre ou de lei) encarece a cada dia. A demanda do mercado segue alta, mas a oferta de material está reduzida. Some-se a isso o trabalho dos artesãos para fazer uma peça personalizada.

As mesas e cadeiras dobráveis de plástico podem ser recolhidas ao meio para armazenamento rápido. Geralmente essas peças são feitas de material mais leve, o que facilita a sua portabilidade direta. Outra vantagem das peças de plástico é que elas são projetadas para aproveitar ao máximo o espaço disponível ou ampliar o espaço interior existente.

A durabilidade, a resistência e a beleza contam a favor dos móveis de madeira. Além disso, eles muitas vezes são escolhidos por serem considerados sustentáveis, já que duram muito tempo e podem até ser passados de geração em geração, reutilizados e reformados. Por esses princípios, é melhor investir em móveis de madeira, que podem ser de madeira maciça, móveis de madeira de demolição, móveis de madeira rústica, madeira especial para móveis planejados etc.

Madeira exige cuidados na manutenção

. Se a opção for por móveis de madeira, alguns cuidados específicos são necessários, pois, por mais resistente e durável que a madeira seja, ela ainda tem seus pontos fracos. Um dos pontos a serem observados é evitar o excesso de peso. Isso é importante para não entortar ou quebrar os móveis. Se for preciso colocar muitos objetos em prateleiras, estantes e afins, opte por uma madeira mais espessa. Evite deixar os móveis de madeira pegando sol direto para que eles não escureçam.

. Com peças de madeira, também deve ser evitado o excesso de calor, pois isso pode entortá-los, assim como o contato direto com líquidos e umidade. Não jogue água ou produtos de limpeza diretamente sobre os móveis de madeira; para limpá-los, devem ser usados sabão ou detergente neutro e um pano ou esponja úmidos. Se o problema for a gordura, use água morna com sabão de coco e uma escova. O álcool não deve ser usado para limpar seus móveis de madeira.