Divisórias de madeira em casa

Em apartamentos com ambientes integrados, demarcar os cômodos com objetos de decoração se tornou uma tendência. Entretanto, existem outras maneiras criativas que cumprem esse papel, como utilizar divisórias de madeira, que conseguem delimitar e dar privacidade aos espaços com muita elegância. Além de combinar com qualquer tipo de decoração.

Para cada cômodo

Ao escolher usar divisórias de madeira, o morador poderá brincar com desenhos, formatos, materiais e até com as cores. O modelo dependerá do local onde a peça será colocada. A divisória pode ser comprada pronta e pode ser confeccionada com ripas e placas inteiriças de madeira. “A divisória de madeira só apresenta vantagens e deixará a sua casa ainda mais bonita”, afirma o designer de interiores Henrique Freneda. São dele as dicas para este tema:

Tipos

Em termos práticos, existem três modelos de divisórias de madeira: as vazadas, as inteiras e as do tipo biombo. O primeiro, geralmente, é feito de ripas que podem ser colocadas na horizontal, na diagonal ou na vertical. Com a opção de aproximar ou afastar as colunas, ele é ideal para delimitar ambientes integrados sem escondê-los totalmente. Portanto, pode ser instalado entre as salas de jantar, de estar e a cozinha.

As inteiriças funcionam como uma parede completamente fechada. Por isso, elas dão mais privacidade aos cômodos. Ficam bem para esconder o closet atrás da cabeceira ou em escritórios comerciais. Por serem maciças, permitem a fixação de nichos e prateleiras.

Já as divisórias tipo biombos são mais simples, menores e portáteis. Os materiais e as cores podem variar de acordo com o estilo de decoração, garantindo aquele toque especial. “Experimente colocá-las nos quartos, reservando um local discreto para trocar de roupa”, aconselha Freneda.

Utilização

Práticas e versáteis, as divisórias de madeira podem ser usadas em vários espaços - sejam eles residenciais ou comerciais. Nas áreas comuns, por exemplo, elas funcionam como uma divisão visual entre a sala de estar e a cozinha ou entre a sala de jantar e o living. Com desenhos bem trabalhados, a divisória será uma escultura no meio da casa.

No quarto, por sua vez, a peça separa o closet do restante do ambiente, sendo a inteiriça a mais comum. Em um cômodo compartilhado, por crianças e adolescentes, geralmente ela é um elemento que demarca o local de cada um. “Em um dos meus projetos, delimitei o dormitório dos pais e o dos filhos com uma divisória. Dessa forma, o ar-condicionado presente na suíte serviu para os dois ambientes”, exemplifica Freneda.

Já no banheiro, a peça pode delimitar a área seca da região do chuveiro, evitando que o local fique muito úmido. Além disso, garante privacidade aos moradores. Se a intenção é trocar de roupa, o biombo de madeira cumpre a função de criar um espaço próprio.

Engana-se quem pensa que o material não pode ser instalado em varandas, terraços, jardins e áreas gourmet dos imóveis. Ele traz charme e é muito utilizado para segmentar os espaços integrados. Em dias de festa ou churrasco com os amigos, a divisória não deixa o cheiro de comida invadir o apartamento.

Preço e praticidade

As divisórias de madeira, principalmente as ripadas, redefiniram o conceito de economia. Elas possuem menor custo do que construir uma parede convencional para segmentar os cômodos em casa. “O custo pode ser diminuído caso o próprio morador resolva fabricar a divisória”, pontua Henrique.

Outro aspecto importante é a praticidade em montar e desmontar. Ao contrário de uma superfície de alvenaria ou drywall, a peça de madeira é facilmente instalada, sem necessitar de grandes reformas e transtornos. Henrique lembra que a divisória não pode atrapalhar a passagem de um ambiente para o outro. Por isso, é importante calcular com precisão dimensões e medidas, para que não haja dores de cabeça no futuro.

Cores

As divisórias são ótimas em se adaptar aos diversos estilos de décor. É possível brincar com as cores e os desenhos. “Pode ser branca, preta e até mesmo na tonalidade original da madeira. O importante é usar a criatividade”, conta o profissional. A personalidade dos moradores será o fator decisivo na hora de escolher o modelo e os tons dessas peças.

Vantagens

“Cada vez mais, as decorações vêm incorporando as divisórias, sobretudo de madeira, para diversos fins, muito além de delimitar espaços”, explica o designer de interiores Henrique Freneda. Assim, ela pode expor objetos de decoração, apoiar nichos e prateleiras ou se transformar em um jardim vertical nas áreas externas.

Entretanto, sua versatilidade é apenas uma das muitas vantagens. A principal delas é garantir autonomia e privacidade aos ambientes sem perder o seu valor estético, afinal, o item é uma tendência. Por ser feito de madeira, MDF ou laca, ele combina com qualquer tipo de decoração, da moderna à clássica, passando pela rústica. O importante é mudar o estilo do material de acordo com a personalidade do cômodo. Segundo Freneda, vale apostar na madeira pinus ou em pallets para modernizar e na madeira de demolição para deixar mais natural.

Os modelos vazados e ripados ainda permitem a entrada de luz e ventilação nos ambientes. Ou seja, os clientes dividem os locais, mas não perdem a luminosidade e o ar fresco.