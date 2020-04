Apartamento amplo traz vantagens para moradores

Muitas pessoas nos últimos anos têm optado por morar em um apartamento amplo. Embora o segmento de imóveis compactos tenha um crescente número de adeptos, os imóveis de grandes dimensões continuam tendo seu charme e trazem inúmeras vantagens para quem faz essa escolha, como compartilhar o espaço com outras pessoas ou ter vários ambientes para exercer a sua individualidade.

Outro aspecto é que esses apartamentos amplos podem representar um plano para os casais jovens que pretendem ter filhos. Portanto, não faltam vantagens para quem optar por esse tipo de moradia.

É uma satisfação receber quando há espaço para acomodar amigos e familiares confortavelmente. Foto: Banco de Imagens

Confira outros aspectos positivos desses imóveis:

Receber pessoas

É uma satisfação receber quando há espaço para acomodar amigos e familiares confortavelmente, ainda mais quando há ambientes diversificados. Com um terraço maior, também é possível fazer uma extensão do espaço social, exclusivo para lazer, ou ambos.

Luz natural

Grandes janelas permitem ótima iluminação e constante ventilação nos ambientes, além da sensação de amplitude espacial e a possibilidade de apreciar o céu, o horizonte e o entorno.

Circulação

Com uma metragem maior, é possível dispor os móveis de várias maneiras e, com isso, liberar espaços para as pessoas circularem com conforto. Também é possível integrar os ambientes como a sala e a cozinha, dando mais amplitude para o imóvel. Pode-se juntar dormitórios, criar uma suíte maior, com closet e estar.

Cozinha

Todo amante da gastronomia sabe que dá mais vontade de cozinhar num espaço moderno, com a possibilidade ter equipamentos com eletrodomésticos de última geração, além do espaço de preparo mais amplo e a área para armazenamento de utensílios e mantimentos. Em uma cozinha assim, dá para receber e entreter os amigos sem aperto.

Layout

Apartamentos grandes trazem mais oportunidades para derrubar paredes e, por exemplo, ampliar a sala, a cozinha, os dormitórios etc.

Saiba mais

Facilidades de negociação

Adquirir um apartamento grande pode exigir um alto investimento, mas a compensação pode vir em pouco tempo. Os imóveis maiores sempre são buscados por famílias que não abrem mão do conforto e da segurança. Além disso, um apartamento grande também garante boa vantagem financeira caso você decida alugá-lo. As opções de contrato são diversas e permitem uma locação de longa duração ou um serviço de aluguel por temporada. Neste caso, é possível ganhar uma renda extra com locatários hospedados em períodos de férias e voltar a curtir o próprio apartamento em datas específicas.