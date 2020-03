Para um ‘mesversário’ de bebê fofo e barato

Já faz algum tempo que o ‘mesversário’ caiu no gosto dos cearenses. É quando a família celebra mês a mês a vida do bebê. Então, quando chega a festa de um ano, amigos e familiares já se reuniram e comemoraram 11 vezes o nascimento da criança. Diante da quantidade de comemorações, a maioria das mamães e dos papais opta por algo mais simples, muitas vezes com itens feitos em casa.

Veja as dicas a seguir para gastar pouco e fazer ‘mesversários’ fofos e inesquecíveis.

Tema

Geralmente um tema é escolhido para guiar toda a concepção da comemoração. Alguns temas seguem a época do ano ou eventos pontuais, como Carnaval, Páscoa, São João, Natal e Copa do Mundo. Outros são inspirados em personagens, livros, desenhos animados, filmes, cores, estações e animais. Aqui vale a criatividade. Céu, nuvens, zoológico, unicórnio, tropical, frutas, bailarina, circo, fazendinha, sol, feira... tudo vale para compor o cenário da festa.

Decoração

Depois de definir a temática, é hora de pensar nos elementos decorativos. Como o mesversário acontece mensalmente, costuma ser uma festa com um ar mais intimista, para poucos convidados, muitas vezes usando o que você já tem em casa. Uma boa ideia é montar uma mesa principal com os comes e bebes e, quando possível, uma decoração temática do ambiente.

Se não tiver muito dinheiro, invista em um único item: o bolo temático. Ele, no centro da mesa, com alguns adereços seguindo o tema escolhido já vão ficar um charme.

Se não der para encomendar um bolo temático, um bolo fofo tradicional ou de chocolate, feito em casa, com cobertura de chocolate (brigadeiro sempre faz a alegria de adultos e crianças) e enfeite de chocolate granulado, é garantia de sucesso.

A dica é caprichar nos topos de bolo ou toppers, aqueles enfeites colocados em cima dos docinhos. Comprados prontos ou feitos em casa, os toppers são simples e ajudam a deixar o ambiente e a mesa principal com a cara do tema do mês.

Outra pedida são cup cakes decorados, pirulitos coloridos e os tradicionais doces beijinho e brigadeiro. Além disso, lembrancinhas e brinquedos do dia a dia da criança que tenham a ver com o ‘mesversário’ podem completar a decoração.

Para somar na ambientação, há ainda balões, varal com fotos, letras em EVA, flores naturais, bandeirolas, balões de gás hélio ou balões com penduricalhos, toalhas e pratinhos temáticos. Esses elementos podem ser dispostos na mesa de jantar ou em um mix composto, por exemplo, por aparador, mesa de centro, pufe, banco e, se for o caso, a mesa de jantar.

Cardápio

O bolo simples e gostoso, feito em casa ou por encomenda, é o centro das atrações. Além dos já citados docinhos e cup cakes, pode haver salgadinhos, sanduíches e petiscos. As opções de café, churrasco, torta e jantar vão de acordo com o costume da família e com o momento da celebração. Um fim de tarde ou um almoço de domingo com os mais chegados pedem cardápios diferentes.

Também vale servir frutas – no espeto, em cubinhos ou deixar algumas à disposição dos convidados, na mesa –, optando por um ‘mesversário’ mais saudável. Que tal uma data só com aperitivos veganos ou vegetarianos?

Como se trata de uma pequena festa por mês, dá para experimentar bastante. O importante é ser um momento de diversão e amor entre familiares e amigos mais próximos, sem dar muito trabalho.



IDEIAS

Roupa comemorativa e registros Tanto amor e preparação envolvidos não podem passar batidos. Por isso, papais, mamães e convidados gostam de fazer muitas fotos nos ‘mesversários’. Um registro especial é o do bebê com roupa, adesivo ou placa indicativa da nova idade.

Adesivos para body têm sido uma forma prática de se fazer essa indicação e colecionar os registros do crescimento da criança. Se for o mesmo body, da mesma cor ou sempre no mesmo local, facilita na comparação da evolução do bebê. Mas aproveitar o tema do ‘mesversário’ e a ambientação temática também são boas ideias. O bebê segurando uma plaquinha ou vestido com uma roupa que tenha o número correspondente à nova idade são outras opções.