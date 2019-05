Nosso idioma, matéria básica

Goste o candidato ou não, a Língua Portuguesa é uma das matérias mais importantes para concursos públicos. Ela faz parte das chamadas “matérias básicas”, ou seja, disciplinas que são comuns à maioria dos concursos públicos. Geralmente são matérias em que são cobradas as maiores quantidades de questões e estão presentes em praticamente todos os concursos e carreiras.

São tantas regras que, às vezes, a Língua Portuguesa parece até impossível de ser utilizada corretamente. Talvez por isso essa disciplina cause tanta dificuldade para os concurseiros. O problema é que ela faz parte das chamadas “matérias básicas”, cobradas em praticamente todos os tipos de provas e carreiras, em nível municipal, estadual e federal, em nível médio e superior. Se ainda resta alguma dúvida sobre a importância da disciplina Português para o concurso, verifique o edital e/ou a prova anterior do certame.

Os especialistas em concurso garantem que é muito importante estudar de verdade a nossa língua e não apenas decorar para as provas. Além de de ser um conhecimento estratégico entre os concorrentes a qualquer cargo público, ao ler e escrever melhor o candidato estará mais preparado para a vida toda, pois esse é um tipo de conhecimento que será usado em todos os momentos da vida. “Exatamente por isso necessitamos repensar a visão que temos da gramática como algo engessado e fora de nossa realidade de fala. Fomos erroneamente ensinados durante nossa vida escolar a apenas decorar as normas e não a entendê-las de maneira prática e lógica. Pode até parecer que não, mas há sim um porquê para cada regra e o principal deles é fundamentar as estruturas para que a comunicação se dê de maneira eficiente”, garante Tatiane Felix, professora de Língua Portuguesa da Central de Concursos – empresa com 29 anos de experiência na preparação para certames públicos – e especialista em preparação para concursos.





Tatiane Felix, professora de Língua Portuguesa da Central de Concursos. Foto: Divulgação

Nesse sentido, tratar a gramática como instrumento facilitador da linguagem pressupõe entender seu uso de forma interpretativa. Esse raciocínio deve também ser aplicado ao estudo direcionado para o concurso público. O lema é: entender sim, decorar não.

Desafios

A professora Tatiane explica que a dificuldade que as pessoas têm com a Língua Portuguesa na preparação para os concursos nada mais é do que um reflexo das deficiências educacionais do País, “os concursos exigem nos certames exatamente o que grande parcela da população conscientemente não se lembra - ou nunca aprendeu”, pondera a especialista. “O estudo da Língua Portuguesa deveria ser a base de todos os outros, haja vista nos auxiliar a entender com mais profundidade os textos lidos e os instrumentos de informação. Infelizmente, até hoje, ainda temos a impressão de que gramática é apenas ‘decoreba’”, observa a professora Tatiane Felix.

Mas mesmo sabendo a importância e as dificuldades das regras da Língua Portuguesa, fica o questionamento: o que e como estudar para alcançar a tão desejada aprovação? “Ainda que seja uma prova que solicite o conhecimento de regras, para compreendê-las é necessário analisar o contexto em que estão aplicadas, a intenção de quem escreveu e por que se usou determinada regra. Isso significa que o processo de estudo não deve ser apenas quantitativo, mas interpretativo”, alerta a professora Tatiane Felix.

Entendimento

É muito importante que o candidato pense a Língua Portuguesa voltada para a construção textual. Não se pode esperar de uma prova um enunciado como “Marque a alternativa que contenha a lista das preposições”, mas sim “Marque a alternativa em que a regência obedece a norma padrão”. “O que isso significa? Que não adianta conhecer quais são as preposições se não se sabe qual sua utilização no texto, se não se entende que é uma classe gramatical cuja função é relacionar os termos e seus complementos, ou seja, funciona como um elemento de coesão. Decorar as preposições é, portanto, apenas uma atitude mecânica que não produz interpretação”, exemplifica a professora da Central de Concursos.

Portanto, para quem está se preparando para os concursos, é muito importante acabar com a crença de que só se aprende gramática decorando. “Apenas memorizar regras não é produtivo. Cabe ao candidato estudar os principais tópicos dos editais em seu emprego textual”, recomenda Tatiane Felix.

Passo a passo

Itens para estudar a gramática corretamente:

1. Fonologia: estuda o sistema sonoro de um idioma, analisa a maneira como os sons da fala se organizam (entonação, acento e estrutura silábica);

2. Morfologia: estuda as palavras de acordo com a classe gramatical a que ela pertence (substantivos, artigos, pronomes, verbos, adjetivos, conjunções, interjeições, preposições, advérbios e numerais);

3. Sintaxe: estuda a disposição das palavras na frase e a das frases, bem como a relação lógica das frases entre si;

4. Semântica: estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em determinado contexto;

5. Estilística: trata dos diversos processos expressivos próprios para sugestionar, despertar o sentimento estético e a emoção (figuras de linguagem).

Obs.: A semântica e a estilística podem ser estudadas juntas com as três primeiras.

Dicas

. A principal dica para estudar Língua Portuguesa é ler muito, já que a leitura permite interpretar as questões com muito mais facilidade. Busque por materiais de leitura específicos para o seu concurso público;

. Uma estratégia de estudo eficiente é verificar as edições anteriores do concurso público que você vai realizar. Dessa forma, será possível observar como as questões de Português são elaboradas, tendo uma visão melhor de quais tópicos costumam ser abordados e qual o seu nível de dificuldade;

. Dê ênfase aos tópicos mais recorrentes nos certames, como pontuação, crase e regência.

Os temas de Português mais solicitados em concursos públicos:

• Uso das palavras: emprego das homônimas e parônimas;

• Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, advérbio e pronome;

• Formas verbais: conjugação;

• Regência: análise da relação, preposicionada ou não, entre um termo e seu respectivo complemento;

• Concordância: diagnóstico da combinação de gênero e número entre os termos.