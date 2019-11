Ceará com muitas oportunidades

Cinco Prefeituras do Estado do Ceará estão com concursos abertos neste mês de novembro. Há vagas para todos os níveis de escolaridade, nas mais diversas funções - administrativas,

operacionais, de saúde e de educação.

Prefeitura de Aquiraz

A Prefeitura de Aquiraz está abrindo 320 vagas em seu novo concurso público. Dessas oportunidades, 80 são para contratação imediata e 240 para formação de cadastro reserva (CR). As inscrições estão abertas até o próximo dia 24 de novembro, por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (idib.org.br). Para participar, o candidato deve pagar a taxa, nos valores de R$ 62 (Ensino Fundamental), R$ 78 (nível médio) e R$ 88 (formação superior).

Os participantes do concurso da Prefeitura de Aquiraz serão avaliados em prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 5 de janeiro de 2020.

Os candidatos que têm o Ensino Fundamental podem se inscrever para as seguintes funções: agente de limpeza, eletricista, pedreiro, pintor, servente e agente de segurança. Para o nível médio, os postos são os de orientador social, educador social, oficineiro, visitador social do PCF e entrevistador social do CadÚnico. Para os níveis Fundamental e Médio, os salários vão de R$ 1.010 a R$ 1.200.

As vagas para o Ensino Superior são as de advogado, supervisor do Programa Criança Feliz e técnico socioassistencial, com remunerações de R$ 1.500 a R$ 2.256,30.

Prefeitura de Redenção

Estão disponíveis 979 vagas no concurso público da Prefeitura de Redenção, 310 postos para contratação imediata e 669 para formação de cadastro reserva (CR). Os salários vão de R$ 1.148 a R$ 2.420. Para participar do certame, o candidato tem até o dia 24 de novembro para se inscrever no site da organizadora, a Pró-Município (www.promunicipio.com), e fazer o pagamento da taxa, nos valores de R$ 60 (ensino fundamental), R$ 90 (nível médio) e R$ 130 (formação superior).

O concurso de Redenção terá prova objetiva – marcada para o dia 15 de dezembro de 2019 –, de caráter eliminatório e classificatório, e análise de títulos, classificatória, para nível superior. O conteúdo programático terá Língua Portuguesa e conhecimentos sobre o município de Redenção (História, Geografia, Lei Orgânica e legislações do município).

Os cargos em disputa são os de agente comunitário de saúde (Ensino Fundamental); agente de combate às endemias, secretário escolar (Médio) e psicopedagogo, professor PEB II 1º ao 5º ano e professor PEB II nas disciplinas de artes, ciências, educação física, educação infantil, educação religiosa, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática (Superior).

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante oferece 1.568 vagas – 392 imediatas e 1.176 para cadastro reserva (CR) – em seu concurso público para as áreas administrativa, de saúde, de educação e operacional. Os salários vão de R$ 1.011,87 a R$ 6.813,18.

Há oportunidades para os níveis médio/técnico e superior, que oferece o maior número de vagas, para os seguintes cargos: administrador, analista ambiental, analista de tecnologia da informação, arquiteto e urbanista, arquivista, assistente social, auditor de controle interno, auditor fiscal da Receita Municipal, bibliotecário, contador, educador físico, enfermeiro, enfermeiro de atenção básica, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, estatístico, farmacêutico bioquímico, fiscal ambiental, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geógrafo, intérprete de Libras, médico (de atenção básica, psiquiatra e veterinário), nutricionista, odontólogo de atenção básica, procurador municipal, psicólogo, psicopedagogo, técnico em recursos humanos, terapeuta ocupacional, turismólogo e professor (de educação especial, de educação infantil, de Libras, de ensino fundamental I de 1º ao 5º ano e de ensino fundamental II, nas área de ciências, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa e matemática).

Para os candidatos com ensino médio/técnico, as ocupações são as de agente administrativo, agente de combate a endemias, agente de trânsito e transporte, almoxarife, fiscal de obras e posturas, fiscal de vigilância à saúde, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, técnico em saúde bucal, técnico em agropecuária e técnico em radiologia.

A prova para o certame, que tem o Cetrede como organizador, está marcada para o dia 22 de dezembro de 2019. As inscrições vão até o próximo dia 23 de novembro.

Prefeitura de Senador Pompeu

A Prefeitura de Senador Pompeu vai preencher 68 vagas em seu novo concurso público, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os interessados em participar do certame têm até o dia 21 de novembro para fazer a inscrição no site da Consulpam. A prova – que terá em seu conteúdo programático as disciplinas de Língua portuguesa, Matemática, atualidades (História recente do Brasil e do Estado do Ceará) – está marcada para o próximo dia 21 de dezembro. Os aprovados no concurso farão jus a salários de R$ 998 a R$ 10.005.

Quem tiver nível fundamental incompleto pode concorrer às funções de auxiliar de serviços especiais (6 vagas) e auxiliar de serviços gerais (2 vagas).

Para o Ensino Médio/Técnico, os postos são os de agente administrativo (21), técnico agrícola (2), agente de trânsito (5), fiscal de obras e posturas (1), operador de motoniveladora e retroescavadeira (2), fiscal de tributos (1), orientador social (2), auxiliar em saúde bucal (2) e agente comunitário de saúde (9).

As oportunidades de nível superior são para nutricionista (2), assistente social (3), procurador assistente municipal (3), médico PSF (2), nutricionista (1), odontólogo (2), psicopedagogo (1) e terapeuta ocupacional (1).

Prefeitura de São Luís do Curu

Estão abertas 723 vagas de trabalho no concurso público da Prefeitura de São Luís do Curu, sendo 119 imediatas e 604 para cadastro reserva (CR), com vencimentos que vão de R$ 998 a R$ 10.000. As áreas de atuação são a administrativa, de saúde, de educação e operacional. Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de dezembro de 2019, no site da Funcepe, organizadora do certame.

Os postos de merendeira, motorista (CNH B e D) e motorista de ambulância são para o nível fundamental. Ter o Ensino Médio/ Técnico completo é exigência para os cargos de agente administrativo, fiscal de tributos municipais, orientador social, técnico de saúde bucal, técnico agrícola, técnico em radiologia, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem e técnico em informática.

As vagas de arquiteto, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico (perito e veterinário), nutricionista, psicólogo, procurador adjunto, terapeuta ocupacional e professor (ensino fundamental de 1º ao 5º ano, atendimento educacional especializado, ciências naturais, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática e educação infantil) são para os candidatos com Ensino Superior.

O conteúdo programático da prova – marcada para o dia 12 de janeiro de 2020 – tem as disciplinas de: Língua Portuguesa, Matemática, atualidades, meio ambiente, Ética no serviço público e Relações Humanas no trabalho.

