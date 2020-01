Renegade: líder dos SUVs

A marca Jeep caiu em cheio no gosto do consumidor brasileiro. No segmento mais disputado do mercado, o de SUVs, liderou tanto nos compactos, como nos médios. Como SUV compacto, o Renegade teve 68.726 unidades vendidas e ganhou, com folga, do segundo colocado, o Hyundai Creta, com 57.460 unidades. Nos SUVs médios, o Jeep Compass foi o primeiro lugar, com 60.369 unidades. Mas a estrela desse texto é o Renegade. O carro vende muito e continua a ser desejado pela família brasileira, graças à boa quantidade de versões para atender os bolsos e necessidades de cada consumidor.

No reposicionamento de 2018, foi dada mais ênfase a pacotes das versões com motor 1.8 flexível. Esta não tem tração 4x4, nem é capaz de encarar os desafios da opção a diesel. Para quem gosta de trilhas, o Renegade tem o valente 2.0 turbo com tração 4x4. Quer saber as versões que mais vendem? As 1.8, com 90,3% do mix em 2019, segundo a Jeep. Elas passaram a vir mais bem equipadas e investiram bastante em um item que é muito valorizado pelo consumidor na hora da compra: uma ótima central multimídia.

Agora, a maioria das versões vem com a tela da central multimídia de 9 polegadas e sistema compatível com Android Auto e Apple Car Play. Além disso, versões para público PcD vendem muito, bem como para pessoa jurídica. E neste ano está previsto um novo motor, que deve ter melhor performance e mais economia de combustível. Turbo 1.3, mais moderno e com mais torque em baixa rotação. Parabéns ao Renegade.

SUVs compactos mais vendidos em 2019

1º) Jeep Renegade: 68.726

2º) Hyundai Creta: 57.460

3º) Nissan Kicks: 56.062

4º) Honda HR-V: 49.488

5º) VW T-Cross: 37.081

6º) Ford EcoSport: 34.206

7º) Renault Captur: 28.660

8º) Renault Duster: 26.090

9º) Citroën C4 Cactus: 16.438

10º) Chevrolet Tracker: 16.333