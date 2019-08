Prius: o híbrido econômico

A Toyota deu início às vendas do híbrido Prius modelo 2019. O carro tem preço sugerido de R$ 128.530 e recebeu atualizações de estilo e melhorias no conforto. O híbrido mais vendido do mundo traz novos faróis e lanternas traseiras. Estas não se prolongam mais para baixo como na versão anterior. As rodas foram escurecidas e a Toyota adotou acabamento interno preto para todo o painel.

O novo estepe de uso temporário (mais fino) ampliou em 30 litros o espaço do porta-malas, agora com 442 litros. O ajuste elétrico do banco do motorista passou de quatro para oito posições e o painel de instrumentos informa agora a pressão dos pneus.

A nova central multimídia traz tela de 7” sensível ao toque e que fornece um zoom quando reconhece dois toques simultâneos, como nos smartphones. Também permite manusear barras de rolagem em listas de músicas e arquivos.

A conectividade do Prius inclui a possibilidade de espelhamento de conteúdo exibido pelo celular em aplicativos como Waze, Google Maps, YouTube e outros. Também conta com o MirrorLink, espelhamento com conexão por cabo para alguns aplicativos. Por motivo de segurança, no entanto, as imagens dos aplicativos de navegação não são exibidas com o veículo em movimento.

A central multimídia também tem sistema de entretenimento de vídeo integrado ao painel, com TV digital, rádio, MP3 player, câmera de ré com visualização na tela, conexão bluetooth, entradas USB e AUX compatíveis com os sistemas Android e IOS de smartphones e sistema de GPS integrado.

O Prius utiliza um motor 1.8 a gasolina e outro elétrico. Combinados, eles fornecem 122 cavalos de potência. Desde sua chegada ao Brasil, em 2013, o Toyota híbrido teve mais de 6 mil unidades vendidas. Segundo o Inmetro, ele percorre 18,9 km/l na cidade. Na estrada, o consumo é um pouco mais alto, 17 km/l.

Ficha técnica:

Motor: 1.8l, gasolina

Potência: 122 cv (combinados a combustão e elétrico)

Câmbio: Automático

Consumo: 18,9 km/l na cidade e 17 km/l na estrada

Porta-malas: 442 litros

Preço: R$ 128.530