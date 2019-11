Primeiro veio o sedan Onix Plus, que aposentou o Prisma. Agora, é a vez da nova geração do carro mais vendido do Brasil, o Onix hatch. O carro tem quatro versões e preços que partem de R$ 48.490 até R$ 72.990. São essas as versões: Onix, LT, LTZ e a inédita Premier, topo de gama. Já em relação ao modelo de geração anterior, o Novo Onix está maior, mais tecnológico. Traz, por exemplo, soluções inéditas de segurança para a categoria, como os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle eletrônico de estabilidade, o assistente de partida em rampa e o limitador de velocidade de série em todas as versões, que, somado à estrutura reforçada, garantiu nota máxima no teste de colisão.

O Novo Onix inova também com a oferta de Wi-Fi nativo, sensor de ponto cego e assistente de estacionamento semiautônomo. Completam esta lista o multimídia MyLink de nova geração, o carregador sem fio para smartphones, o ar-condicionado digital, o acendimento automático dos faróis, a chave eletrônica e as lanternas de LED com efeito de assinatura luminosa.

Um novo aplicativo para smartphone permite ao motorista desde consultar informações do computador de bordo até iniciar a climatização da cabine à distância. Essa função também está disponível para smart watch.

Outra importante novidade é a nova família de motores 1.0 Flex Ecotec de alta performance e elevada eficiência energética tanto nas opções turbo como na aspirada, que colocam as versões hatch e sedã do Novo Onix hatch como os carros a combustão mais econômicos do país, de acordo com o ranking do Inmetro. O consumo médio na estrada com gasolina chega a 17,7 km/l.

Já no caso do Novo Onix turbo, a aceleração de 0 a 100 km/h também é surpreendente para a categoria. São 10,1s segundos, tanto na configuração com transmissão manual quanto na automática. Isso denota o equilibrado acerto do conjunto, que também se destaca pelo funcionamento silencioso e suave.

A segunda geração do Onix chega como uma família de motores inteiramente nova, de três cilindros, da família Ecotec. Chega em duas configurações: 1.0 aspirado (até 82 cv/10,6 kgfm) e 1.0 com turbo (até 116 cv/16,8 kgfm).

O motor Ecotec 1.0 Flex Turbo da Chevrolet conta com as mais modernas tecnologias disponíveis, como bloco de alumínio, cabeçote com duplo comando variável de válvulas, coletor de escape integrado, bomba de óleo de duplo estágio de pressão variável, além de diversos conceitos inovadores ou até mesmo inéditos na categoria.

O volante do motor possui um sistema de dupla massa suspensa que absorve de forma mais eficiente as vibrações provenientes do motor para a transmissão. A correia dentada imersa em óleo tem funcionamento mais silencioso que o sistema de correntes usado pela concorrência e igualmente livre de manutenção até 240 mil quilômetros.

Optimização do virabrequim para que os pistões fiquem deslocados do centro dos cilindros para menor atrito da movimentação dos pistões. Outro dos segredos da performance desse propulsor está no sistema avançado de gerenciamento eletrônico, que potencializa os resultados tanto na configuração manual como na automática, ambas de seis marchas.

O Novo Onix 1.0 Turbo Flex acelera de 0 a 100 km/h em até 10,1 segundos tanto na versão manual quanto na automática.

Várias dessas tecnologias também contribuem para o menor consumo de combustível. Tanto que na versão aspirada, o Novo Onix aparece como o hatch a combustão mais econômico do mercado, de acordo com dados do Inmetro.

Com gasolina no tanque, o Novo Onix com transmissão manual de seis marchas roda, em média, 16,7 km/l na estrada e 13,9 km/l na cidade. Os números com etanol são 11,7 km/l e 9,9 km/l, respectivamente.

Ficha técnica:

Motor: 1.0l flex/1.0l turbo

Potência: 82 cv/116 cv

Câmbio: Manual/Automático

Preços: a partir de R$ 48.490