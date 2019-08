Audi mostra o Q8, seu novo SUV

A Audi acaba de lançar no Brasil o novo Q8. Ele chega ao País como uma das estrelas da marca alemã para a temporada. O test drive para a imprensa aconteceu no Autódromo de Velo Citta, em São Paulo. O modelo combina o melhor de dois mundos – a elegância de um Coupé de quatro portas de luxo e a conveniente versatilidade de um SUV de grande porte.

O interior com dimensões generosas e compartimento de bagagens variável, o sistema operacional de última geração e o design marcante fazem do Q8 um SUV supermoderno. Com o sistema de tração integral permanente quattro e uma altura livre do solo de até 220 milímetros, o SUV Coupé pode seguir sem ressalvas quando o asfalto termina. Fabricado na planta de Bratislava, Eslováquia, o Q8 chega ao mercado brasileiro a partir de R$ 471.990 e já está disponível nas concessionárias.

O SUV é equipado com motor 3.0 TFSI que desenvolve 340 cv de potência e torque de 500 Nm. A transmissão tiptronic de oito velocidades oferece trocas de marcha rápidas e suaves. Um amortecedor de vibração torcional, que age com base na velocidade do motor, compensa principalmente as vibrações para permitir uma condução eficiente, mesmo em rotações muito baixas. Faz de 0 a 100km/h em 5,9 segundos.

O sistema de tração do Q8 é forte e altamente eficiente ao mesmo tempo, graças à nova tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts. O SUV pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. Durante a desaceleração, o BAS pode recuperar até 12 kW de energia. O sistema start-stop começa a funcionar em 22 km/h.

O Q8 é oferecido em duas versões. A Performance é oferecida a partir de R$ 494.990 e a versão Performance Black, a partir de R$ 531.990, que agrega o sistema de som Bang & Olufsen 3D, teto interior na cor preta, acabamento refinado das soleiras das portas em alumínio, capa do espelho retrovisor externo em preto, pacote exterior High Gloss Black e kit S line e pinças de freio em vermelho. No entanto, os consumidores interessados poderão desfrutar de condições especiais por tempo limitado e adquirir o veículo a partir R$ 471.990 na versão Performance e R$ 503.990 na versão Performance Black.

Outra novidade introduzida pelo Q8 é a presença de dois displays de alta resolução sensíveis ao toque. O display superior com tela de 10,1 polegadas é usado para controlar os sistemas de entretenimento e navegação. O inferior possui 8,6 polegadas e permite o gerenciamento do ar-condicionado e outras funções de conforto. Um “click” de confirmação pode ser sentido e ouvido quando uma função é selecionada pelo toque. Além de tudo isso, o controle de voz usa uma linguagem coloquial para transformar o Q8 em um parceiro inteligente de diálogo.

Ficha técnica:

Motor: 3.0l, 4 cilindros

Potência: 340 cv

Câmbio: Automático, Tiptronic, 8 velocidades

Preços: R$ 471.990 e R$ 503.990 (preços de lançamento). Preços oficiais: R$ 494.990 e R$ 531.990