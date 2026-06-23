PF investiga fraudes em contratos de merenda escolar e cumpre mandados em Aracati, Fortim e Beberibe

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), a "Operação Despensa Vazia" para investigar um suposto esquema de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos federais destinados à compra de alimentos para secretarias municipais no Ceará. A ação cumpre sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortim, Aracati e Beberibe, no Litoral Leste do Estado.
A operação é realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) e tem como objetivo aprofundar as investigações sobre possíveis irregularidades na contratação de empresas responsáveis pelo fornecimento de gêneros alimentícios para órgãos municipais.
Os mandados foram expedidos pela 16ª Vara da Justiça Federal. Segundo a PF, as buscas têm como finalidade recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outras mídias que possam auxiliar na identificação dos envolvidos e no rastreamento da destinação dos recursos públicos repassados pela União.
Empresa sob suspeita
De acordo com as investigações, iniciadas em 2025, uma empresa que não possuía estrutura logística e operacional compatível com os contratos firmados teria participado de processos licitatórios e recebido recursos públicos. Além disso, foram identificadas movimentações financeiras consideradas atípicas, que agora são analisadas pelos investigadores.
A Polícia Federal apura se houve direcionamento de licitações, superfaturamento ou outras irregularidades relacionadas à execução dos contratos.
O nome "Despensa Vazia" faz referência à suposta incompatibilidade entre os contratos de fornecimento de alimentos firmados com órgãos públicos e a capacidade operacional apresentada pela empresa investigada para cumprir os serviços contratados.
Crimes investigados
Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam e que o material apreendido durante a operação será analisado para identificar a participação de cada envolvido e eventuais desvios ou apropriações indevidas de recursos públicos.