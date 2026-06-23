PF investiga fraudes em contratos de merenda escolar e cumpre mandados em Aracati, Fortim e Beberibe

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), a "Operação Despensa Vazia" para investigar um suposto esquema de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos federais destinados à compra de alimentos para secretarias municipais no Ceará. A ação cumpre sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortim, Aracati e Beberibe, no Litoral Leste do Estado.

A operação é realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) e tem como objetivo aprofundar as investigações sobre possíveis irregularidades na contratação de empresas responsáveis pelo fornecimento de gêneros alimentícios para órgãos municipais.

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Os mandados foram expedidos pela 16ª Vara da Justiça Federal. Segundo a PF, as buscas têm como finalidade recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outras mídias que possam auxiliar na identificação dos envolvidos e no rastreamento da destinação dos recursos públicos repassados pela União.

Empresa sob suspeita

De acordo com as investigações, iniciadas em 2025, uma empresa que não possuía estrutura logística e operacional compatível com os contratos firmados teria participado de processos licitatórios e recebido recursos públicos. Além disso, foram identificadas movimentações financeiras consideradas atípicas, que agora são analisadas pelos investigadores.

A Polícia Federal apura se houve direcionamento de licitações, superfaturamento ou outras irregularidades relacionadas à execução dos contratos.

O nome "Despensa Vazia" faz referência à suposta incompatibilidade entre os contratos de fornecimento de alimentos firmados com órgãos públicos e a capacidade operacional apresentada pela empresa investigada para cumprir os serviços contratados.

Crimes investigados

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam e que o material apreendido durante a operação será analisado para identificar a participação de cada envolvido e eventuais desvios ou apropriações indevidas de recursos públicos.