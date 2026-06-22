Deputado Yury do Paredão direcionou R$ 4,9 mi em emendas para festas com cantor empresariado por ele

O deputado federal Yury do Paredão (MDB) foi o responsável por direcionar cerca de R$ 4,9 milhões em recursos, por meio de emenda de comissão, para eventos em municípios do Ceará que contrataram o cantor Jonas Esticado para apresentações em festas públicas.

As contratações, no entanto, ocorreram por meio de um escritório administrado pela mãe do parlamentar, Márcia Maria Alencar Araújo, e que tem o próprio político como sócio — junto com o artista.

Em nota, o parlamentar disse não haver irregularidades nos processos e ressaltou que "a execução dos convênios é de responsabilidade exclusiva dos municípios beneficiados".

Os repasses em questão foram direcionados pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, como consta no Portal da Transparência do Governo Federal, a partir de solicitações de Yury do Paredão.

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Por meio do órgão colegiado, foram firmados convênios de repasse pelo Ministério do Turismo (MTur) com os municípios de Acopiara, Altaneira, Aurora, Farias Brito e Mombaça. Os empenhos foram identificados como destinados para a ação de "promoção e marketing do turismo no mercado nacional".

Todos os contratos firmados pelas prefeituras que receberam os recursos foram na modalidade de contratação conhecida como inexibilidade de licitação — quando não é realizada uma disputa para a escolha da atração em questão, devido à inviabilidade de competição entre fornecedores.

O PontoPoder acionou a assessoria do artista e todas as administrações mencionadas a fim de obter esclarecimentos, que serão adicionados ao texto ao passo que forem enviados.

Da mesma maneira, a reportagem contatou o MTur e a Controladoria-Geral da União (CGU) para que pudessem se manifestar sobre o assunto. A matéria será atualizada caso os órgãos respondam aos questionamentos.

Yury nega irregularidade

Indagada pela reportagem, a equipe que assessora Yury enviou uma nota em que negou irregularidades no processo de indicação de emendas pelo parlamentar por meio da Comissão de Turismo.

De acordo com o comunicado, esse tipo de repasse destina "recursos a entes públicos, dentro das regras orçamentárias e dos programas federais correspondentes". Segundo informou, a emenda em questão é "de natureza coletiva, voltada ao apoio a ações de fomento ao turismo, à cultura, aos eventos e à economia local em municípios cearenses".

"A execução dos convênios é de responsabilidade exclusiva dos municípios beneficiados. Cabe a cada prefeitura definir a programação dos eventos, escolher as atrações, realizar os procedimentos administrativos de contratação, efetuar os pagamentos e prestar contas aos órgãos competentes", salientou.

Legenda: Contratos de Jonas Esticado foram assinados com empresa que tem mãe de Yury como administradora e o próprio parlamentar como sócio. Foto: Reprodução/Redes sociais.

A nota menciona ainda que outros artistas foram contratados pelas prefeituras que receberam verba solicitada pelo emedebista. "As escolhas seguem a lógica de mercado que orienta qualquer evento desse porte: capacidade de público, identidade cultural e retorno à economia local. Não há qualquer destinação dirigida a um único artista", justificou.

"O deputado não participa da execução administrativa dos convênios e não tem ingerência sobre as contratações realizadas pelos municípios, que devem ser verificadas junto às respectivas prefeituras", adicionou outro trecho do informativo.

Por fim, destacou que "a atuação do parlamentar no setor artístico-cultural do Nordeste é pública, anterior ao mandato e de amplo conhecimento, mas não se confunde com as decisões administrativas tomadas pelas prefeituras, sobre as quais o deputado não tem ingerência".

Farias Brito recebeu o maior montante

O maior repasse da Comissão de Turismo e apadrinhado por Yury foi para a Expovaq 2025, no município de Farias, localizado na região do Cariri cearense. O direcionamento foi de R$ 1.348.500,00, valor que foi pago em 30 de outubro de 2025.

Em Farias Brito, a apresentação de Jonas Esticado aconteceu em 20 de setembro, no Estádio Municipal. Pelo que consta no extrato de contrato, a apresentação custou R$ 300 mil. Segundo o documento, a empresa Jonas Esticado Gravações e Edições Musicais LTDA foi a contratada.

Os documentos obtidos pelo PontoPoder apontam que a Prefeitura de Farias Brito pagou a contratação de Jonas por meio de recursos do Fundo Municipal do Turismo, que foi alimentado pelo convênio com a União.

No mesmo dia da apresentação do artista do escritório de que Yury é sócio, apresentaram-se naquele mesmo palco Simone Mendes, DJ Samuca, Forró de Nóis e Tayse Moura.

Altaneira

Altaneira, também no Cariri, foi a cidade que recebeu o segundo maior repasse via emenda da Comissão de Turismo direcionado por Yury do Paredão, exatos R$ 1.175.000,00. Os recursos foram para a realização dos Festejos de Outubro 2025 - Santa Teresa D'Ávila.

Segundo consta nos documentos do empenho, o pagamento foi realizado pelo Ministério do Turismo para a Prefeitura de Altaneira em 14 de novembro de 2025.

O custo com a apresentação de Jonas Esticado em Altaneira, de acordo com o extrato do contrato publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará, também foi de R$ 300 mil.

O contrato disponível no portal da Prefeitura de Altaneira atesta que o dinheiro gasto para que Jonas cantasse na cidade veio justamente do convênio com o MTur.

O artista se apresentou em 14 de outubro, no Parque de Eventos João de Almeida Braga. O evento teve quatro dias de shows, com atrações como Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon, Forrozão Tropykalia e Seu Desejo.

Mombaça

Na lista de maiores repasses solicitados por Yury para eventos também consta Mombaça, na região do Sertão Central. O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) foi co-solicitante desta verba.

Ela está na terceira colocação, por ter indicado R$ 1.100.000,00 para que a Prefeitura realizasse o 174º Viva Mombaça, em comemoração ao aniversário da cidade, em 26 de novembro do ano passado.

O Ministério do Turismo executou o pagamento do empenho em 31 de março de 2026, ao que indicam os registros oficiais.

Jonas Esticado também esteve na programação deste evento. O show foi contratado pela Secretaria de Cultura e Turismo do Município por R$ 300 mil, pelo que diz a publicação do extrato do contrato.

Além dele, a festa montada na Praça do Lions, no bairro Tejubana, teve ainda os shows de Iguinho e Lulinha, Tarcísio do Acordeon e Marcos Xefão.

O PontoPoder entrou em contato com a assessoria de imprensa de Eunício Oliveira para que pudesse falar sobre sua solicitação conjunta com o deputado Yury do Paredão. O texto será atualizado caso haja devolutiva.

Aurora

Em Aurora, no Cariri, o festejo beneficiado pela emenda de comissão indicada por Yury do Paredão foi a Semana do Município de Aurora, realizada entre 7 e 10 de novembro de 2025.

Foram repassados R$ 750.000,00 pelo MTur, pagos em 30 de dezembro de 2025. Já o show de Jonas Esticado custou cerca de R$ 300 mil.

Jonas Esticado fez seu show em Aurora no dia 10 de novembro do ano passado, no palco principal da Semana do Município. As atrações Talita Mel, Wanderson Elias, Henry Freitas e Lira Vaqueiro estiveram na lista de shows do mesmo dia que Jonas.

Acopiara

Já para Acopiara, no Centro-Sul do Estado, Yury protocolou uma solicitação de R$ 600.000,00 para a realização do Festeja Acopiara, em celebração aos 104 anos da cidade. A verba foi paga pelo MTur em 8 de dezembro de 2025.

A festa aconteceu no Arco da Santa em 3 de outubro do ano passado. Também com a presença de Jonas Esticado, a programação teve atrações como Henry Freitas e outros nomes locais.

A empresa que tem Yury do Paredão como sócio embolsou mais R$ 300 mil por esse show em Acopiara. A quantia veio de uma fonte de recursos relacionada a convênios com a União.