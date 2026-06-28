Morre Igor Rousseff, irmão mais velho de Dilma, aos 79 anos

O irmão mais velho da ex-presidenta Dilma Rousseff, o advogado Igor Rousseff, morreu neste sábado (27) aos 79 anos. Ele estava internado em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A causa da morte não foi divulgada.

Neto de Igor, o vereador de BH Pedro Rousseff anunciou a morte do avô nas redes sociais. "Hoje se foi meu avô, Igor Rousseff. A primeira pessoa que acreditou em mim e me fez entrar na política. Homem simples, honesto e trabalhador”, declarou Pedro.

O velório foi realizado na manhã deste domingo (28), em Passa Tempo (MG). Depois, o corpo seguiu em cortejo até Lagoa Dourada (MG).

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Igor Rousseff era formado em direito pela Universidade de Brasília (UnB) e também cursou jornalismo e história. Não ingressou na carreira política, mas foi assessor especial entre 2003 e 2008 da gestão de Fernando Pimentel (PT) na prefeitura de Belo Horizonte.

Apesar do neto relatar no texto de homenagem que Igor tinha “pavor” de política, Pedro agradeceu pelo apoio do avô quando decidiu se candidatar a vereador da capital mineira.

“Em 2024, lancei minha campanha para vereador. Meu avô, já de bengala e óculos escuro, foi fazer o discurso de abertura do lançamento. Foi emocionante”, disse.

A ex-presidenta Dilma Rousseff publicou uma foto dela e de Igor na infância, acompanhados dos pais. "Meu irmão, que você siga sua jornada em paz e serenidade”, escreveu.

Ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula, José Dirceu prestou solidariedade pelas redes sociais e desejou forças à família. Também publicaram mensagens de apoio à ex-presidenta e ao vereador os deputados federais Paulo Teixeira (PT-SP) e Rogério Correia (PT-MG).