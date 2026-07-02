Lula critica ofício de Flávio Bolsonaro enviado aos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ofício do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviado ao governo dos Estados Unidos, em que ele abordou a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros. Em nota oficial, publicada na tarde desta quinta-feira (2), Lula afirmou que essa é uma atitude de "traidores da Pátria".

"Nossa Pátria não está à venda. Nossa soberania é inegociável. O Brasil é dos brasileiros", escreveu na legenda da publicação.

No ofício enviado ao governo de Donald Trump, Flávio argumentou, conforme o Metrópoles, que impor novas tarifas ao Brasil poderia favorecer Lula nas Eleições 2026. Por isso, pediu suspensão da sobretaxa até o fim da corrida eleitoral.

"Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois". Lula Presidente do Brasil

Lula ainda criticou Flávio por defender o fim do Mercosul, bloco econômico da América Latina. "É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos", destacou.

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Confira declaração completa de Lula

"É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano.

Nós sempre vamos dialogar de igual para igual com qualquer nação do mundo.

Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois.

O mais absurdo é saber que a origem disso tudo foi motivada pela própria família Bolsonaro que defendeu publicamente o aumento de tarifas contra os produtos brasileiros.

Defender o fim do Mercosul, o bloco econômico mais importante da América Latina e que acaba de firmar um acordo histórico com a União Europeia, é outro ataque ao interesse do povo brasileiro.

Como se não bastasse, querem entregar o Pix a interesses estrangeiros. Não vão conseguir. O Pix é uma conquista do Brasil e não vamos abrir mão dele.

Nossa Pátria não está à venda. Nossa soberania é inegociável. O Brasil é dos brasileiros."