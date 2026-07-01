Justiça italiana analisa novo pedido de extradição de Carla Zambelli

A Justiça italiana deu início, nesta quarta-feira (1º), a audiência que analisa o novo pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, apresentado pelo governo brasileiro no mês passado. Segundo a TV Globo, Zambelli não compareceu à sessão.

Protocolado pela Advocacia-Geral da União AGU, o processo refere-se à condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Zambelli foi acusada de perseguir o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. A perseguição começou após ex-deputada e Luan trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Em razão do episódio, ela foi condenada pelo STF a cinco anos e três meses de prisão. Antes de ter a prisão decretada, no entanto, a ex-parlamentar fugiu para a Itália, por ter dupla cidadania.

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Primeira condenação

Em maio deste ano, a Corte Suprema de Cassação da Itália negou o primeiro pedido do governo brasileiro para extraditar Zambelli.

Este caso trata da invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023, pela qual a Primeira Turma condenou a ex-deputada a 10 anos de prisão.