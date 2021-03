Governo do Ceará não vai diminuir salários de servidores em maio, junho e julho

A informação que aparece em montagem com a marca do Diário do Nordeste, de que o "Ceará reduzirá salário de seus servidores em maio, junho e julho", é falsa.

O Diário do Nordeste não publicou nenhuma notícia informando isso em qualquer um de seus canais (site ou redes sociais).

O Governo do Estado confirmou que a informação não procede.

A Casa Civil do Ceará emitiu nota sobre o caso e "lamenta a utilização de peças de desinformação com o intuito de confundir a população em um momento onde todos os esforços da administração estão voltados para salvar vidas e minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus".

A informação também será publicada na seção "Antifake" do site do Governo do Estado, criada para checagem de fatos.

O Diário do Nordeste repudia o uso indevido da sua marca para disseminar informações falsas (fakenews) e para gerar desinformação.