Comprova reúne 42 veículos de comunicação para checar desinformação nas eleições presidenciais

O Projeto Comprova, coalizão de veículos de comunicação formada em 2018 para investigar conteúdos suspeitos sobre as eleições presidenciais, anunciou hoje o ingresso de quatro novas organizações. Liderado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), o Comprova agora é formado por 42 veículos de comunicação.

Ingressam no projeto a CNN Brasil, Rádio Nova Brasil FM, SBT News e Veja.

Para a presidente da Abraji, Natália Mazotte, os novos membros ampliam a relevância e a diversidade do Comprova. "Essa é hoje a maior coalizão de veículos conduzindo um trabalho sistemático de checagem e verificação no Brasil. Os conteúdos desenvolvidos pela rede serão fundamentais para o combate à desinformação durante as eleições deste ano."

No Comprova, repórteres das 42 organizações de mídia trabalham colaborativamente para investigar conteúdos suspeitos compartilhados nas redes sociais sobre as eleições presidenciais. Desde o início do projeto, 800 reportagens foram publicadas pelo site do Comprova. Essas reportagens esclareceram conteúdos que espalharam desinformação nas redes sobre eleições e o processo eleitoral, políticas públicas no âmbito do governo federal e sobre a pandemia de covid-19.

As equipes do Comprova verificam a veracidade de textos, imagens e áudios compartilhados nas diversas plataformas de redes sociais e em aplicativos de mensagens. Para isso, os profissionais seguem metodologias desenvolvidas pela First Draft, organização internacional que pesquisa desinformação e oferece treinamento para jornalistas que atuam no combate aos conteúdos falsos.

O Comprova tem feito um esforço para disseminar entre as redações uma cultura de checagem, incentivando a formação de núcleos de verificação e oferecendo treinamento para jornalistas e estudantes de comunicação. Em 2021, criou o Programa de Residência para complementar a formação de jornalistas treinados pela Abraji. Em 2022, recebeu seis novas organizações cuja participação no projeto foi possível graças ao apoio da Embaixada dos Estados Unidos da América.

Em março de 2022, o Comprova lançou um minicurso por WhatsApp para pessoas com mais de 50 anos, num convênio com o programa Media Wise for Seniors do Poynter Institute e com apoio da Meta. Em julho, o projeto vai realizar uma semana de treinamento online, com inscrições abertas também para jornalistas que não fazem parte da coalizão, baseada em apresentações e discussão de casos de checagens feitas pelo Comprova. A semana será o primeiro evento de um programa de capacitação de jornalistas para verificação de fatos que será lançado pelo projeto.

Também em 2022, o Projeto Comprova participa do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, e do Projeto #FakeToFora, do Instituto Palavra Aberta, que fomenta a participação de jovens na eleição.

Meta Journalism Project e Google News Initiative ajudam a financiar o projeto, e ambas as empresas estão fornecendo suporte técnico e treinamento para as equipes envolvidas.

"Com o objetivo de colaborar para o combate à desinformação e o fortalecimento do jornalismo profissional, pelo quarto ano consecutivo a Meta tem o prazer de apoiar o projeto Comprova. Este apoio entra em um conjunto maior de iniciativas da empresa para promover informações confiáveis no Brasil, como os rótulos que lançamos em conjunto com o TSE em conteúdos que tratam de eleições, e as parcerias com agências de verificação de fatos independentes que mantemos há mais de quatro anos no país," afirma Dulce Ramos, gerente de programas para notícias da Meta na América Latina.

“O Google tem muito orgulho de apoiar o Comprova desde a sua fundação, há quatro anos, como parte dos nossos esforços de combate à desinformação no Brasil. Às vésperas de mais uma eleição presidencial, temos confiança renovada da importância do trabalho desempenhado por essa coalizão para democracia e a promoção do jornalismo, da checagem e verificação de fatos, e da informação de qualidade aos brasileiros”, diz Henrique Matos, diretor de parcerias e um dos coordenadores da Google News Initiative no Brasil.

O Comprova também tem como objetivo engajar cidadãos no combate à desinformação. O público pode denunciar conteúdos suspeitos ou falsos relacionados aos temas que estão no escopo do projeto e sugerir verificações por meio de um número de WhatsApp – (11) 97045-4984 – e por um um formulário no site projetocomprova.com.br.

As organizações de mídia envolvidas nesta quinta fase do Comprova são: A Gazeta (ES), AFP, Alma Preta, Band News, Band News FM, Band TV, Band.com.br, CNN Brasil, Correio (BA), Correio Braziliense, Correio de Carajás (PA), Correio do Estado (MS), Correio do Povo (RS), Crusoé, Diário do Nordeste (CE), Estadão, Estado de Minas (MG), Folha de S.Paulo, Grupo Sinos (RS), GZH (RS), imirante (MA), Jornal do Commercio (PE), Metro Brasil, Metrópoles, Nexo Jornal, NSC Total (SC), O Dia (RJ), O Liberal (PA), O Popular (GO), O Povo (CE), Plural (PR), Poder360, Portal Norte de Notícias (AM), Rádio Bandeirantes, Rádio CBN Cuiabá (MT), Rádio Nova Brasil FM (SP), revista Piauí, SBT, SBT News, Tribuna do Norte (RN), UOL e Veja.

O material produzido pelo Comprova pode ser republicado por organizações que não fazem parte da coalizão, já que os conteúdos têm licença Creative Commons, ou seja, podem ser republicados por qualquer veículo interessado, desde que haja atribuição ao Comprova e o conteúdo não seja alterado.

O Comprova tem como parceiros institucionais a Associação Nacional de Jornais (ANJ), o Projor, a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), a agência Aos Fatos, o Canal Futura e a RBMDF Advogados.

Os parceiros de tecnologia são CrowdTangle, NewsWhip, Torabit, Twitter e WhatsApp.