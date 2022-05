Concurso do TJCE prorroga prazo de inscrições; salários chegam a quase R$ 11 mil

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) prorrogou as inscrições para o concurso público de Analista Judiciário e Oficial de Justiça até as 14h da próxima quinta-feira (12). Com 51 vagas e formação de cadastro reserva, os aprovados terão direito a salários que chegam a quase R$ 11 mil.

Ao todo, as oportunidades estão divididas entre dois cargos. A maioria está reservada para o cargo de Analista Judiciário, com 41 oportunidades. Dessas, 25 são para a área Judiciária, 11 para a área de Sistema da Informação e cinco para Infraestrutura de TI. Os rendimentos do cargo são de R$ 8.795,28 mensais.

As dez oportunidades remanescentes no certame são relativas ao cargo de Oficial de Justiça, com remuneração de R$ 10.824,96. O cadastro de reserva tem 306 vagas, com lotação em Fortaleza e cidades do interior.

Os candidatos serão submetidos a três etapas no certame: prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos (habilitatória e classificatória); discursiva (habilitatória e classificatória) e de títulos (classificatória), apenas para o cargo de Analista Judiciário — Área Judiciária.

Aplicação das provas

As provas objetivas têm aplicação prevista para o dia 19 de junho em Fortaleza, com horários e locais exatos ainda a serem divulgados por meio de cartões informativos a serem encaminhados aos candidatos em 1º de junho. Já os gabaritos preliminares devem ser disponibilizados um dia após as provas, em 20 de junho.

As avaliações discursivas com estudo de caso acontecem no mesmo dia 19 de junho paras os cargos de Oficial de Justiça e Analista Judiciário — Especialidade em Ciências da Computação. Já os candidatos a função de Analista Judiciário — Área Judiciária farão a prova discursiva apenas no dia 7 de agosto.

Interessados nas oportunidades devem acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame, para participar do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 112.

Veja mais detalhes sobre o certame nos editais completos.

