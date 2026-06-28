Wilton Bezerra: Mesmo jogando mal no 2º tempo, Fortaleza derrota Sport

Mesmo com a inoperância do Sport, o Fortaleza não fez um bom primeiro tempo.

Uma bomba de Miritello, que Thiago Couto defendeu espetacularmente, antecedeu o gol de Rodrigo, meio sem querer.

Afora isso, na etapa inicial o jogo foi mal temperado. De qualquer forma, um tempo vencido.

Já o segundo tempo do tricolor, foi um negócio inacreditavelmente ruim.

O Fortaleza, simplesmente, deixou de jogar. Sumiu de campo.

Até empatar o jogo, o Sport enfileirou incontáveis oportunidades de construir uma vitória de virada.

Certamente, sem saber as razões do desmoronamento de sua equipe, Carpini mudou o time com cinco alterações.

Para o "esforço de salvação", foram convocados Crispim, Ryan, Wellington, Prior e Gazal.

Aos 50 minutos, com o atacante Wellington, o Fortaleza construiu um placar que não mereceu, pelo irritante segundo tempo que fez.

A felicidade do tricolor é ter um goleiro como João Ricardo. Com suas defesas, salvou (mais uma vez) o seu time de perder três preciosos pontos.